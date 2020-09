Comisia Europeana, reactie dura dupa ce presa a dezvaluit ca lidera protestatarilor din Belarus a fost rapita: "Arestarile arbitrare sunt inacceptabile"

Peter Stano, purtator de cuvant al executivului comunitar, a declarat ca Uniunea Europeana este la curent cu informatiile privind presupusele rapiri ale Mariei Kolesnikova si altor lideri ai opozitiei belaruse."Asistam in Belarus la o reprimare continua a populatiei civile de catre autoritati", a spus Stano. "Suntem profund ingrijorati de reprimarea continua si intimidarea populatiei prin arestari neexplicate, foarte adesea arestari arbitrare, arestari care sunt motivate politic. Acest lucru este inacceptabil", a subliniat reprezentantul CE.Persoane neidentificate au rapit-o luni pe o lidera a protestatarilor, Maria Kolesnikova, in centrul Belarusului, a relatat site-ul local de stiri Tut.By, citand martori oculari. Ea este membra a Consiliului de Coordonare al opozitiei, impotriva caruia autoritatile din Belarus au deschis atacuri in justitie.In Belarus au loc proteste cotidiene dupa alegerile prezidentiale din 9 august, despre care opozitia este convinsa ca au fost fraudate pentru a-i asigura lui Aleksandr Lukasenko, aflat de 26 de ani la putere, al saselea mandat consecutiv.Rusia a dat semnale tot mai clare de sustinere a liderului de la Minsk, cu care insa relatiile s-au tensionat mai ales in primavara acestui an, cand Lukasenko a acuzat Moscova de tentativa de interferenta in procesul electoral din Belarus pentru ca tara sa devina vasal al Rusiei, acuzatii respinse ferm de Kremlin.Insa dupa alegerile prezidentiale din 9 august, liderul belarus a denuntat un complot occidental si a apelat la sprijinul Rusiei. Presedintele rus Vladimir Putin a promis deja sa trimita forte ruse in Belarus daca miscarea de contestare ar degenera, insa Minskul cere si o asistenta economica, economia sa fiind in criza, inclusiv ca urmare a sanctiunilor impuse de unele tari vecine.