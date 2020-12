Comitetul International Olimpic l-a sanctionat pe presedintele belarus Lukasenko din cauza "discriminarii politice" aplicate sportivilor

Organismul olimpic a inceput sa fie ingrijorat la inceputul lunii octombrie de multiplele sesizari venite din partea sportivilor din Belarus , care au declarat ca sunt persecutati din cauza opiniilor lor politice si a deschis o procedura oficiala pe 25 noiembrie.Comitetul executiv al CIO a conchis luni ca "actuala conducere a Comitetului National Olimpic din Belarus" (CNO), prezidata de seful statului Aleksandr Lukasenko,"nu a reusit sa protejeze in mod adecvat sportivii" de aceasta "discriminare politica". Prin urmare, a exclus provizoriu "membrii alesi in prezent ai Comitetului executiv al CNO" de la toate activitatile COI, "pana la o noua notificare sau pana la alegerea unui nou Comitet executiv" in februarie 2021.Principalele persoane sanctionate sunt: Aleksandr Lukasenko "in calitatea sa de reprezentant legal al CNO", dar si fiul sau Viktor,"vicepresedinte" al organismului olimpic national, precum si Dmitri Baskov, care conduce Federatia de hochei pe gheata.CIO a suspendat, de asemenea, toate transferurile de fonduri catre CNO, "cu exceptia platilor legate de pregatirea sportivilor" pentru Jocurile Olimpice de la Tokio si Beijing (Jocurile Olimpice de iarna din 2022) si va plati bursele olimpice direct sportivilor.Totodata, CIO "va cere federatiilor internationale sa se asigure" ca toti sportivii "pot participa la probele de calificare pentru urmatoarele Jocuri Olimpice fara nicio discriminare politica".La sfarsitul lunii septembrie, baschetbalista Yelena Leuchanka, in varsta de 37 de ani, a fost condamnata la 15 zile de inchisoare pentru participarea la protestele impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko.Pana la sfarsitul lunii august, peste 300 de sportivi de nivel inalt, inclusiv cativa medaliati olimpici si membri ai echipelor nationale au denuntat intr-o scrisoare deschisa masluirea voturilor in alegerile prezidentiale revendicate de actualul presedinte, solicitand organizarea de noi alegeri. Semnatarii au cerut, de asemenea, incetarea violentei politistilor si eliberarea tuturor detinutilor politici. Ei au promis, de asemenea, ca vor fi solidari daca vreunul dintre ei va suferi represalii,"mergand pana la un posibil refuz de a concura pentru echipa nationala".Numeroase figuri ale opozitiei din Belarus au fost arestate sau fortate sa se exileze dupa scrutinul castigat oficial de Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, si declansarea miscarii de protest fara precedent care a cuprins intreaga tara.