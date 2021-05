Detaliile socante ale mortii unui lider al opozitiei din Belarus. Familia a primit trupul bandajat, desi ar fi suferit un infarct. "Rudele sunt sigure ca a fost omorat" FOTO

Liderii opozitiei din Belarus anuntau atunci moartea sa: "In ultimele doua saptamani, nu a existat niciun contact cu el, nici scrisori de la el. In inchisoarea din Shklou, unde a murit, prizonierii politici au fost marcati cu etichete galbene" scria, intr-o postare pe Facebook , Franak Viacorka, profesor si consilierul lui Sviatlana Tsikhanouskaya, cea care a castigat, in fapt, alegerile din Belarus.Familiei i s-a dat pe 25 mai trupul , iar rudelor li s-a spus ca a murit in urma unui infarct, scrie Radio Europa Libera Prietenul de familie si jurnalistul Volha Bykouskaya a declarat presei ca Ashurak era infasurat in bandaje de la varful capului pana la nas si "doar gura ii era vizibila".Familia Ashurak a refuzat sa vorbeasca cu jurnalistii despre starea corpului lui si nu va solicita o autopsie independenta.Comitetul de investigatii al Belarusului a publicat un videoclip in care sustine ca apare Asurak, si in care acesta se prabuseste de doua ori in celula sa. Gardienii pot fi vazuti aplicand un bandaj pe capul prizonierului dupa prima cadere. Mai mult, potrivit Comitetului, personalul inchisorii sustine: "Condamnatul si-a spart capul, dar nu s-a plans de sanatatea sa si a refuzat sa fie tratat si internat".Franak Viacorka, secretarul personal al presedintelui aflat in exil, a postat fotografii de la inmormantare pe Facebook. "Era un sustinator al rezistentei pasnice. A raportat adevarul despre situatia din inchisoare, ca detinutii politic au un tratament special. Cateva zile mai tarziu - moarte misterioasa in inchisoare. Rudele sunt sigure ca a fost omorat", scrie Viacorka pe Facebook.Sotia lui Ashurak a declarat presei ca sotul ei nu avea probleme cardiace anterioare. Asurka a fost inmormantat miercuri, 26 mai."Si nu am facut nimic rusinos de care sa-mi fie rusine. Constiinta mea este curata. Nu am furat, nu am ucis. Imi faceam datoria civica - protestand impotriva loviturii de stat. Daca contestatarii mei considera ca este o crima, atunci asta indica ca am facut-o cum trebuie. Absolut niciun regret pentru ceea ce am facut. Mandru de fiecare minut!" scria Ashurak intr-o scrisoare din inchisoare.