Igor Dodon, catre dictatorul Lukasenko: "Dumneavoastra ne-ati aratat un exemplu" VIDEO

Cei doi au facut schimb de amabilitati in cadrul intalnirii informale care a avut loc la resedinta prezidentiala din Ostroshitsky Gorodok, in apropierea capitalei Minsk.Socialistul Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Minsk pentru modul in care gestioneaza situatia din tara, spunand ca acesta este un "exemplu" si pentru Moldova "Ceea ce spuneam public era opinia mea, dar si a majoritatii cetatenilor. Imi spuneau: "Igor Nicolaevici, trebuie sa ne tinem ca in Belorusia". (...) Bine ca ati putut sa retineti situatia. Sunteti bravo, cu o asemenea presiune!", i-a spus Igor Dodon lui Alexandr Lukasenko."Eu stiam ca si Moldovei ii va fi de folos aceasta experienta", i-a raspuns liderul de la Minsk."Se pregatea si la noi. Acum tot se pregateste, la noi vor fi alegeri anticipate, cred ca vor incerca sa dea lovitura, dar dumneavoastra ne-ati aratat un exemplu", a declarat Igor Dodon."Noi nu suntem o tara bogata, la fel ca Moldova. Poate chiar mai saraca. La voi macar clima este alta, daca ar fi restabilita agricultura, infrastructura, Moldova ar inflori, sunt sigur. Acesta e locul meu cel mai iubit", a spus Lukasenko."Ce se intampla este spre bine. Nu trebuie de facut griji. Acesti nemernici nimic nu inteleg, noi doar ii preintampinam sa se opreasca. Nimic la ei nu o sa se primeasca, iar daca o sa se primeasca va fi mai rau pentru sponsorii lor. Ei vor sa omoare presedintele si cred ca aici oamenii ii vor aplauda? Nu o vor face. Vor alege un om si mai sever", a mai spus Lukasenko.