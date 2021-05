Drama familiei jurnalistului Roman Protasevici, arestat in Belarus. Parintii au fost nevoiti sa paraseasca tara datorita disidentei fiului

La un deceniu dupa acea imagine care a devenit virala, adolescentul de atunci a devenit un proeminent jurnalist de opozitie care se afla in centrul unei dispute globale intre Belarus si Occident. Lukasenko a fortat avionul in care Roman Protasevici calatorea de la Atena la Vilnius sa aterizeze la Minsk, acuzand o presupusa amenintare cu bomba. O alta incercare de a inabusi vocea influentului blogger in varsta de 26 de ani si inca un semn ca Lukasenko se teme de noile mass-media si de informatiile libere.Protasevici, remarca prietena sa Ekaterina Erusalimskaya, este "un patriot"."Sufletul sau a fost intotdeauna bolnav pentru Belarus", spune tanara, iubita pana anul trecut a jurnalistului si directorului Malanka Media, unul din canalele media care au devenit puternice in retelele de socializare si care-l provoaca permanent pe Lukasenko. S-au intalnit lucrand impreuna pe Nexta, un celebru canal Telegram cu informatii despre opozitie si proteste si care este realizat in principal din Polonia In noiembrie 2020, autoritatile au declarat Nexta si Nexta Live (cu mai mult de doua milioane de abonati) "organizatie extremista", iar Protasevici si alti colegi au fost inclusi de serviciile secrete din Belarus (care isi pastreaza numele sovietic: KGB) in lista persoanelor cautate, acuzati de "organizarea unor tulburari masive, tulburarea ordinii publice si incitarea la ura sociala".Tanarul, care locuieste in Vilnius, este inchis de duminica, 23 mai, la centrul de detentie nr. 1 din Minsk. Avocata sa, Inna Olenskaya, explica faptul ca nu a putut sa-l vada sau sa obtina informatii despre acuzatiile care i se aduc si despre procesul cu care se confrunta. Tatal sau, Dmitri Protasevici, este ingrozit de ceea ce i se poate intampla. "Nu am putut sa vorbim cu el. Nu stiu nimic despre fiul meu ", se lamenteaza telefonic din Polonia, unde locuieste in exil de cateva luni. El crede ca tanarul ar fi putut suferi torturi de catre fortele de securitate ale lui Lukasenko.Scurtul videoclip lansat luni seara de un canal pro-guvernamental Telegram in care jurnalistul face o marturisire vizibil pregatita, in stilul videoclipurilor orchestrate in mod traditional de KGB, deranjeaza si mai mult familia.De asemenea, iubita sa, Sofia Sapega, o tanara rusa de 23 de ani , studenta la Vilnius si retinuta duminica impreuna cu Protasevich, apare intr-o inregistrare, recitand un text memorat si in pragul lacrimilor, afirmand ca "directorul" unui canal Telegram a raspandit "date personale" ale personalului de securitate: o crima grava in fosta republica sovietica. Avocatii ei au semnat angajamentul de a nu vorbi presei despre tanara femeie.Protasevich a trait mai multe perioade in strainatate. In 2019, dupa arestarea unuia dintre cei mai apropiati prieteni ai sai, a decis sa plece in exil. Aproape ca a plecat cu ceea ce purta, spune familia sa. El acumula deja o lunga lista de arestari si amenintari. Tanarul care a crescut intr-un bloc de apartamente din epoca sovietica in afara orasului Minsk si-a inceput activismul si a debutat in jurnalism simultan, la varsta de 16 ani.A fost membru al Frontului tinerilor disidenti, a condus un grup de Vkontakte (o retea sociala rusa) numit "Ne-am saturat de acest Lukasenko" si a colaborat in mai multe publicatii independente, inclusiv Radio Libertad. A filmat proteste si flashmob-uri (actiune coordonata de grupuri de oameni intr-un loc public) si a participat la o investigatie asupra manevrelor KGB de recrutare a jurnalistilor. Activismul sau l-a costat scump: mai intai a fost expulzat timp de sase luni de la liceu si mai tarziu, definitiv, de la Universitatea de Stat din Belarus pentru activitatile sale politice.A avut probleme si acasa. Tatal sau a fost locotenent colonel pana acum doi ani, cand s-a retras dupa 29 de ani de serviciu, iar mama sa profesoara de matematica la o academie militara. Familia nu a inteles opozitia sa fata de omul care a condus Belarusul din 1994. Anul trecut, cand Lukasenko a obtinut victoria la alegerile prezidentiale cu 80% din voturi si fortele de securitate au reprimat dur manifestarile impotriva fraudei electorale, familia Protasevici a fost, de asemenea, revoltata. Au iesit in strada pentru prima data si bloggerul a plans entuziasmat, in exil. Vizibilitatea si amenintarile disidentului i-au determinat si pe parintii sai sa paraseasca Belarusul. Tatal sau a fost privat de gradul sau militar acum cateva luni, din ordinul lui Lukasenko, relateaza Elpais Dar, in ciuda tuturor loviturilor, Protasevici nu a fost niciodata intimidat, spune Stepan Putsila, administrator si cofondator al canalului Nexta si un alt disident dorit de autoritatile bieloruse, care locuieste in Polonia.Protasevici a parasit tara convins ca ar putea fi mai util liber si activ decat un prizonier acasa, dar a vorbit mereu despre intoarcerea in Belarus, spune prietenul sau. S-a stabilit mai intai in Polonia si mai recent in Lituania. "Manevra impotriva lui Roman [Protasevici] este o razbunare personala a regimului Lukasenko", spune Putsila. "Nu as fi surprins daca dictatorul insusi intra in celula sa si spune: "Ai crezut ca nu te vom gasi?".