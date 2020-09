Parlamentul European reactioneaza in cazul otravirii lui Navalnii. Situatia din Belarus si tensiunile dintre Grecia si Turcia, alte subiecte de pe agenda

Parlamentul European va vota miercuri o Rezolutie referitoare la cazul otravirii Alexei Navalnii, potrivit agendei PE afisate pe site-ul institutiei. In acelasi plen va fi adoptata o Rezolutie privind situatia din Belarus si o alta legata de situatia din Liba. O alta rezolutie a PE va viza pregatirile pentru reuniunea Consiliului European din 24-25 septembrie, punctul central fiind pericolul escaladarii rolului Turciei in Estul Mediteranei, conform ordinii de zi a plenului de joi.Rezolutia referitoare la cazul otravirii Alexei Navalnii va include si referire privind drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, precum si aspecte referitoare la democratie in general. Votul va avea loc intre orele va avea loc intre 17:30 si 18:45, ora din Bruxelles Opozantul rus Alexei Navalnii a difuzat marti pe Instagram un prim mesaj si o fotografie in care apare, de cand a fost otravit, la sfarsitul lui august, iar purtatoarea sa de cuvant a anuntat ca se intoarce in Rusia dupa ce-si revine.Pe 20 august, Alexei Navalnii, principalul opozant al Kremlinului, a fost internat intr-un spital din Siberia cu simptome de otravire, potrivit purtatoarei sale de cuvant. El a fost internat in stare grava, dupa ce a baut un ceai si este crezut ca a fost otravit.Rusia a reafirmat ca este straina de problemele de sanatate ale criticului numarul unu al Kremlinului si ca nu vede niciun indiciu al vreunei tentative de asasinat cu un agent neurotoxic de tip noviciok, contrar fata de ceea ce sustin laboratoare europene.Liderul belarus Aleksandr Lukasenko este contestat prin proteste masive desfasurate in fiecare saptamana de la alegerile prezidentiale de 9 august. Opozantii spun ca la alegerile declarate castigate clar de Lukasenko a existat o frauda masiva. Presedintele Belarusului neaga acuzatiile de frauda electorala.Cel putin 100.000 de manifestanti antiguvern s-au strans in centrul orasului Minsk, duminica, iar politia a arestat aproximativ 250 de persoane.Si sambata politistii din Belarus au arestat mai multi protestatari, in timp ce mii de persoane s-au adunat la Minsk si a cerut eliberarea din inchisoare a liderului Opozitiei Maria Kolesnikova, cea mai recenta arestare facuta de autoritati in valul de manifestatii survenit dupa controversele privind fraudarea alegeri.Maria Kolesnikova, in varsta de 38 de ani, s-a conturat in lider al opozitiei, dupa ce mai multe persoane au fost arestate sau expulzate din tara, inclusiv Svetlana Tihanuskaia care l-a contestat pe presedintele Alexander Lukashenko in alegerile prezidentiale.Nava turca desfasurata in estul Marii Mediterane si aflata in centrul tensiunilor intre Turcia si Grecia , care isi disputa aceasta zona potential bogata in gaze naturale, s-a intors in port pe coasta turca, deschizand, poate, calea unei calmari intre cele doua tari, relateaza AFP.Tensiunile sunt puternice in estul Marii Mediterane si au in centrul lor prospectiuni vizand gaze naturale si delimitarea frontierei maritime, care implica toate tarile din zona, inclusiv Grecia, Ciprul si Turcia.Disensiunile intre Atena si Ankara se afla la cel mai inalt nivel, dupa ce Turcia a desfasurat, la 10 august, aceasta nava de prospectiuni, escortata de nave de razboi, cu scopul de a proceda la explorari in largul Insulei grecesti Kastellorizo, situata la doi kilometri de coasta turca.Iar tensiunile s-au amplificat la sfarsitul lui august, cand cele doua tari au efectuat manevre militare rivale -Turcia impreruna cu Statele Unite si apoi cu Rusia, iar Grecia impreuna cu Franta , Cipru si Italia Turcia a efectuat de asemenea prospectiuni in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Ciprului, un stat membru UE , pe care nu-l recunoaste din cauza impartirii insulei cipriote.