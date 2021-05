Fostul presedinte al Moldovei s-a intalnit recent cu Alexandr Lukasenko. "E o mare greseala sa dai mana cu un dictator sangeros"

Acesta a declarat ca nu-si poate explica intalnirea lui Igor Dodon cu Aleksandr Lukasenko, cel din urma fiind un dictator sangeros "care opreste avioane comerciale, care isi omoara oponentii, care baga oamenii la inchisoare".Franak Viacorka spune ca a vazut intalnirea dintre Dodon si Lukasenko si nu si-o poate explica. "Cred ca a fost o mare greseala a lui Dodon: sa dai mana cu un dictator plin de sange, care opreste avioane comerciale, care isi omoara oponentii, care baga oamenii la inchisoare , cred ca este un dezastru. Este rusinos. Cred ca lui Dodon ar trebui sa-i fie rusine pentru asta. Cat priveste colaborarea cu Republica Moldova , noi vedem aceasta relatie ca fiind deschisa, transparenta. Am vorbit cu consilierii presedintei Maia Sandu si speram ca ea se va intalni cu Svetlana Tihanoskaia cat mai curand posibil".Potrivit lui Franak Viacorka evenimentele care au avut loc sunt parte a unei probleme mai mari, a unei crize politice mari care a inceput in Belarus in august anul trecut, cand alegerile au fost falsificate si oamenii au protestat masiv impotriva violentelor si a represiunilor care au inceput in tara."Ceea ce s-a intamplat in Belarus duminica a fost un semn ca Lukasenko pierde controlul situatiei. El a folosit un avion de lupta pentru a opri o cursa avia comerciala pentru a aresta un blogger de 26 de ani. El a vrut sa transmita ca nu-i pasa de regulile internationale. De asemenea, aceasta inseamna ca nimeni, fie ca vorbim despre jurnalisti, activisti sau lideri politici, nimeni nu se poate simti in siguranta acum. Lukasenko incearca sa-i sperie pe belarusi si intreaga Europa, care-l urmareste cu atentie".Franak Viacorka spune ca acum in Belarus sunt 420 de detinuti politici recunoscuti de catre organizatiile internationale si peste 3000 de dosare penale deschise. Cel putin 30 de jurnalisti sunt in spatele gratiilor si 20 de bloggeri. Multi dintre ei sunt torturati.Acum, spune consilierul, una dintre cele mai plauzibile forme de protest poate fi o greva nationala in Belarus.In ceea ce priveste Uniunea Europeana , aceasta poate sa puna Belarusul in capul agendei, pentru ca nu e vorba de o criza politica interna, ci de o amenintare pentru securitatea regionala si pentru securitatea tuturor cetatenilor europeni. UE trebuie sa impuna sanctiuni regimului lui Lukasenko, businessului sau.Potrivit lui Franak Viacorka, belarusii vor sa aiba o tara libera si democratica, ei au luptat anul trecut pentru alegeri libere, dar acum aceasta a devenit o lupta pentru independenta si pentru demnitate. "Multi belarusi s-au redescoperit. Am vazut lupta pentru identitatea nationala. Belarusii vor schimbari democratice, vor sa-si aleaga singuri liderii, ei vor sa-si construiasca singuri tara. Si cu siguranta nu mai vor sa traiasca sub opresiune. Dupa Lukasenko, societatea belarusa va fi matura si nu va mai permite dictatorilor sa ajunga la putere".Amintim ca si Pevel Latusko, un opozant din Belarus, fost ambasador al Belarusului in Polonia , a publicat o scrisoare adresata lui Igor Dodon, in care ii vorbeste despre esenta lui Aleksandr Lukasenko - un uzurpator si un tortionar, relateaza Deschide.md "La 5 mai v-ati intalnit cu presedintele autoproclamat Lukasenko, care a promis ca va impartasi experienta, pe care o considerati un exemplu. Vreau sa va povestesc Dvs. si intregii societati ce experienta a demonstrat Lukasenko intregii lumi", se arata in scrisoarea lui Latusko.