Primele imagini cu jurnalistul arestat dupa deturnarea avionului la Minsk. "Desi evident batut, spune ca gorilele lui Lukasenko il trateaza corect. Terifiant!" VIDEO

❗❗Raman Pratasevich, obviously beaten, says Lukashenka's thugs treat him "correctly" and "lawfully". He is in the Minsk Detention Center #1. Terrifying video. pic.twitter.com/d7Iuj9X4MD - Franak Viacorka (@franakviacorka) May 24, 2021

Informatia privind incarcerarea jurnalistului a fost furnizata pe Twitter de Franak Viacorka, secretarul personal al presedintei Svetlana Tikhanovskaya.Viacorka, aflat in exil alaturi de Tikhanovskaya, spune ca Roman Protasevici este inchis in centrul de detentie numarul 1 din MinskViacorka adauga si o filmare facuta publica de regimul dictatorial, in care Protasevici afirma ca este tratat "corect" si "legal"."Personalul se comporta cu mine intr-un mod complet adecvat si respectand legea, continuu sa colaborez cu anchetatorii si sa fac marturisiri privind organizarea unor tulburari masive", spune Protasevici, aflat intr-o evidenta stare de trauma emotionala.In acelasi timp, tanarul afirma c-ar recunoaste acuzatiile care i se aduc, acelea de organizare a unor proteste, si ca nu are probleme de sanatate.In imagini se poate observa totusi ca jurnalistul este lovit la frunte si zgariat pe partea stanga a fetei.Secretarul presedintei alese a Belarusului arata insa ca jurnalistul este "evident batut" si ca imaginile, in care tanarul vorbeste cu vocea tremuranda, sunt terifiante.In cursul zilei de luni, 24 mai, mama jurnalistului a fost informata ca fiul ei se afla internat intr-un spital, cu probleme cardiace, si ca ar fi in stare grava.Femeia a confirmat ca fiul ei "sufera cu inima", motiv pentru care n-a fost incorporat pentru serviciul militar obligatoriu.Cu toate acestea, spre seara, au aparut imagini cu Roman Protasevici in centrul de detentie.Comunitatea internationala a cerut pe un ton raspicat eliberarea jurnalistului de indata.Alaturi de Roman Protasevici, a mai fost arestata si iubita acestuia, Sofia Sapega, o tanara studenta la Drept. Autoritatile europene au cerut, de asemenea, eliberarea de urgenta a