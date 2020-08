INTERVIU Lidera opozitiei din Belarus, pentru Deutsche Welle: "Oamenii nu-l vor ierta pe Lukasenko si nu vor uita ce s-a intamplat dupa alegeri"

Sustinere din partea UE

"Revolutie pasnica"

Svetlana Tihanovskaia spune ca alegerile prezidentiale controversate din Belarus si represiunile guvernului asupra protestatarilor au subrezit pozitia presedintelui Aleksander Lukasenko."Oamenii s-au schimbat", i-a spus Tihanovskaia jurnalistului DW, Konstantin Eggert, la Vilnius, unde lidera opozitiei s-a refugiat, dupa votul din 8 august. "Nu stiu ce se va intampla in urmatoarele zile, dar stiu ce se va intampla in viitorul apropiat: Oamenii nostri nu se vor da la o parte, s-au trezit si vor un nou Belarus.""Cel care trebuie sa plece este domnul Lukasenko", a adaugat ea. "Oamenii nu-l vor ierta si nu vor uita ce s-a intamplat dupa alegeri."Conform rezultatelor oficiale, Lukasenko a castigat un al saselea mandat cu 80% din voturi, insa opozitia si Uniunea Europeana au contestat aceste rezultate. Tihanovskaia si liderii UE au cerut noi alegeri.Intrebata daca Lukasenko insusi ar putea participa la un nou scrutin, Tihanovskaia a declarat: "Depinde doar de el. Suntem o tara libera si corecta, astfel incat oricine ar putea participa la aceste alegeri."Tihanovskaia a mai subliniat ca apreciaza sprijinul acordat de catre UE si inclusiv sustinerea Germaniei. "Am constatat o sustinere substantiala din partea tuturor tarilor, iar multi lideri m-au contactat si si-au aratat sprijinul pentru poporul nostru", a spus aceasta.Fosta profesoara de engleza, in varsta de 37 de ani, care a decis sa candideze dupa ce sotul ei a fost arestat si impiedicat sa participe la alegerile prezidentiale in calitate de candidat, s-a adresat, de asemenea, marti, Parlamentului European. Intr-un discurs sustinut in engleza prin video-streaming, aceasta a subliniat ca tensiunile au loc intr-o tara "in mijlocul Europei"."Belarusul se afla in tensiune si in criza", a mentionat Tihanovskaia. "Protestatarii pasnici sunt retinuti ilegal, inchisi si batuti. "Luni, mai multi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei au fost arestati sau chemati la ancheta. Consiliul a declarat ca Olga Kovalkova, apropiata Svetlanei Tihanovskaia si liderul grevelor, Serghei Dilevski, au fost retinuti in capitala Minsk si acuzati de organizarea unei greve ilegale. Intre timp, Svetlana Alexievich, castigatoarea Premiului Nobel pentru Literatura in 2015, a fost si ea chemata pentru interogari."Am vrut sa o auzim pe doamna Tihanovskaia pentru ca este un simbol al opozitiei si vorbeste in numele acestei opozitii", a declarat pentru DW europarlamentarul german David MacAllister, membru al Partidului Popular European de centru-dreapta si presedinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European.Acesta a subliniat ca protestele din Belarus nu au urmarit strangerea legaturilor cu UE sau NATO, ci mai degraba garantarea drepturilor fundamentale. "Ne dorim ca vecinii nostri din Belarus sa se poata bucura de drepturi egale, nu e vorba ca tinem partea cuiva", a declarat MacAllister.In discursul pentru Parlamentul European, Tihanovskaia a declarat ca protestele, care se desfasoara in prezent in Belarus, sunt o "revolutie pasnica"."Belarusul s-a trezit", a adaugat aceasta. "Nu mai suntem opozitia. Acum suntem majoritari. Are loc o revolutie pasnica."Lukasenko, supranumit de catre critici "ultimul dictator al Europei", a detinut puterea ferma in Belarus, de la castigarea presedintiei, in urma cu 26 de ani. In contextul alegerilor controversate din luna aceasta, in tara a existat insa un val fara precedent de proteste antiguvernamentale. Lukasenko a trimis politia si armata pentru a sparge protestele, arestand mii de demonstranti. Dar guvernul sau nu a reusit nici pana in prezent sa aplaneze tensiunile. Zeci de mii de protestatari au iesit in strada si in weekend-ul trecut.Interviul DW in limba engleza cu Svetlana Tihanovskaia poate fi urmarit pe site-ul Deutsche Welle. Interviul Svetlanei Tihanovskaia, pe site-ul Deutsche Welle Romania.