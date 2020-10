Lidera opozitiei din Belarus: Luni incepe greva nationala pentru demisia presedintelui Lukasenko

Tihanovskaia ii daduse anterior un ultimatum presedintelui, sa demisioneze pana duminica noaptea, avertizand ca in caz contrar va declansa o greva la nivel national."Regimul a demonstrat inca o data belarusilor ca singurul lucru de care este capabil este folosirea fortei. Acesta este motivul pentru care maine, 26 octombrie, va incepe greva nationala", a afirmat Tihanovskaia intr-un comunicat.Politia din Belarus s-a folosit duminica de grenade paralizante impotriva protestatarilor, in conditiile in care zeci de mii de oameni au demonstrat din nou in fata Palatului Independentei din capitala Minsk, cerand demisia presedintelui Lukasenko.