Lukasenko a interzis prin lege transmisiunile live de la protestele neautorizate. Ce alte masuri au fost luate pentru a descuraja actiunile opozitiei

Mai exact, jurnalistilor li se interzice sa faca transmisiuni in direct de la protestele necoordonate din timp si sa posteze sondaje pe teme socio-politice fara permisiunea statului.In plus, cetatenilor le este interzis sa colecteze bani pentru a plati amenzile puse pentru participarea la mitinguri, iar pentru a organiza actiuni de protest este necesar un permis de la autoritatile locale. Totodata, jurnalistilor in indeplinirea atributiilor de serviciu li se interzice sa organizeze actiuni de protest si sa participe la ele.Amintim ca, Roman Protasevici, cofondatorul canalului de Telegram NEXTA din Belarus , a fost retinut pe aeroportul din Minsk. Acesta se afla la bordul avionului Ryanair, care a aterizat de urgenta din cauza unui anunt precum ca nava ar fi fost minata.Precizam ca, alegerile prezidentiale desfasurate in august 2020 in Belarus au fost considerate pe scara larga de catre belarusi ca fiind fraudate de catre regim. Sute de mii de persoane au protestat impotriva presedintelui Aleksandr Lukasenko. Uniunea Europeana si SUA au impus sanctiuni impotriva regimului de la Minsk in urma violentelor excesive utilizate de fortele de securitate impotriva manifestantilor pasnici. Opozitia o considera pe Svetlana Tihanovskaia, contracandidata lui Lukasenko in alegeri, drept invingatoarea scrutinului prezidential din vara trecuta, informeaza TV 8