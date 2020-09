Lukasenko se intalneste in statiunea Soci cu Putin. Rusia trimite parasutisti rusi in Belarus, la exercitiul militar "Fraternitatea slava"

Potrivit unor date de urmarire a zborurilor, avionul presedintelui belarus a aterizat in statiunea balneara Soci, la malul Marii Negre, unde Putin primeste adesea demnitari aflati in vizita.Aleksandr Lukasenko, care se confrunta cu cea mai grava criza politica din cei 26 de ani de cand se afla la putere, cauta sa obtina sustinerea economica si militara a Moscovei, cu speranta de a inclina balanta in favoarea sa.Opozitia belarusa denunta rezultatul alegerilor prezidentiale de la 9 august - si anume realegerea cu 80% din voturile exprimate a lui Lukasenko -, despre care spune ca au fost "trucate".Dupa alegeri, mii de oameni au fost arestati, iar aproape toti liderii principali ai opozitiei se afla in detentie, au fost deportati sau nevoiti sa fuga din tara.Duminica, peste 100.000 de manifestanti au iesit in strada la Minsk, scandand "Esti un sobolan!", adresandu-se presedintelui belarus.Politia a anuntat ca a arestat 774 de persoane la manifestatii in intreaga tara.Vladimir Putin a anuntat luna trecuta ca a infiintat o "forta de politie de rezerva", la cererea lui Aleksandr Lukasenko, dar ca aceasta va fi desfasurata numai in caz de nevoie.Rusia trimite luni parasutisti in Belarus , in cadrul unui exercitiu militar comun - "Fraternitatea slava" - care se desfasoara pana la 25 septembrie, a declarat pentru RIA Novosti Ministerul rus al Aparari.Rusia a propus, de asemenea, o restructurare a datoriei Belarusului si sustinerea sistemului bancar belarus.Lukasenko, care intretine relatii dificile cu Putin, considera ca presedintele rus l-ar putea ajuta cu pretul unei consolidari a dominarii fostei republici sovietice de catre Moscova.Rusia a exercitat mult timp presiuni in vederea unei integrari economice mai stranse a celor doua tari - inclusiv printr-o moneda comuna.In pofida reticentei lui Lukasenko fata de planurile rusesti, liderul balarus ar putea sa ajunga intr-o pozitie foarte precara in cazul in care nu obtine sustinerea Moscovei, daca manifestatiile din tara sa iau amploare.