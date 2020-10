Lukasenko, mesaj transmis lui Pompeo: Belarusul si Rusia vor raspunde impreuna amenintarilor externe

Alexandr Lukasenko, care nu renunta la putere, in ciuda protestelor de amploare din ultimele luni, se confrunta cu posibilitatea unei greve nationale care ar putea incepe luni, 26 octombrie, dupa un ultimatum dat de catre liderii opozitiei.Presedintele Belarusului nu a dat niciun semn ca va renunta la functie si la puterea in stat in urma acestui ultimatum.Lukasenko a avut o tentativa de a se impace cu Occidentul, in ultimii ani, iar Pompeo a calatorit in Belarus in februarie, intr-o tentativa de a "normaliza" legaturile. Criza politica si sociala provocata de alegerile din data de 9 august, despre care opozitia spune ca au fost fraudate, l-a impins pe Lukasenko mai aproape de aliatul traditional, Rusia.Washingtonul a impus sanctiuni oficialilor din Belarus dupa reprimarea violenta a demonstratiilor de la Minsk si din restul tarii."Rusia nu se amesteca in afacerile interne ale Belarusului. In acelasi timp, tarile sunt pregatite sa raspunda impreuna amenintarilor externe", ar fi spus, la telefon, Lukasenko, potrivit agentiei Interfax, care citeaza televiziunea de stat a Belarusului.