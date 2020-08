Mai multi ministri de externe din UE cer sanctiuni mai dure impotriva presedintelui belarus Lukasenko

Politia din Belarus a recurs la o reprimare violenta a protestelor, in cea mai mare parte pasnice, care au avut loc in urma alegerilor prezidentiale contestate de la inceputul acestei luni, despre care autoritatile spun ca au fost castigate cu peste 80% din voturi.Protestatarii, intre care o miscare de anvergura a muncitorilor din fabrici, sustin ca alegerile au fost fraudate.Lukasenko, in varsta de 65 de ani, conduce Belarusul de mai bine de un sfert de secol. Manifestatii impotriva lui au avut loc in fiecare zi, incepand din 9 august.Ministrul de externe lituanian, Linas Antanas Linkevicius, a declarat in cursul unei reuniuni la Berlin a ministrilor de externe din UE ca sanctiunile impotriva a aproximativ 15 pana la 20 de persoane legate de frauda electorala sau represiunea din Belarus - dupa cum se crede ca este planul actual - ar fi ''prea simbolice''.Ministrul de externe al Letoniei, Edgars Rinkevics, a fost de acord cu omologul sau lituanian, spunand ca acest numar de sanctiuni nu va fi suficient si ca propria sa tara elaboreaza o lista cu interdictii de calatorie care contine mai multe nume.Ministrul de externe al Estoniei, Urmas Reinsalu, a declarat ca in opinia sa Lukasenko insusi ar trebui sa figureze pe lista sanctiunilor UE.Aliatul Belarusului, Rusia are o rezerva de ofiteri pentru mentinerea ordinii care sunt pregatiti sa intre in tara pentru a opri protestele, a declarat presedintele Vladimir Putin intr-un interviu difuzat joi de televiziunea de stat.Aceasta forta va fi folosita numai daca situatia scapa de sub control ''daca extremistii, care se ascund in spatele sloganurilor politice, depasesc anumite limite si incep sa jefuiasca, sa dea foc la masini, case, banci, incercand sa obtina controlul asupra cladirilor administrative etc.'', a precizat Putin.Forta de politie rusa a fost constituita la cererea lui Lukasenko ca urmare a aliantei stranse dintre Rusia si Belarusul vecin, a afirmat Putin. ''Sper ca nu va fi nevoie sa folosim aceasta rezerva'', a adaugat el.Lukasenko a acuzat joi Occidentul ca poarta un ''razboi diplomatic'', in contextul in care principalii diplomati ai UE urmau sa se reuneasca. El a acuzat puterile occidentale de faptul ca incearca sa exploateze instabilitatea din Belarus pentru a-i anexa teritoriul.''Ati vazut aceste afirmatii ca, daca Belarusul se dezintegreaza, atunci regiunea Grodno va merge la Polonia ?'', a declarat Lukasenko in cadrul unei reuniuni cu responsabili la Minsk, potrivit unei transcrieri oficiale.''Vorbesc deja despre asta deschis, asteptand si urmarind. Nu vor reusi'', a spus Lukasenko.El a acuzat alianta militara occidentala NATO de mobilizare de forte in apropierea frontierei cu Belarus in ultimele saptamani. Polonia, care se invecineaza cu regiunea Grodno din Belarus, este membru NATO. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a negat in mod repetat acuzatiile aduse de Lukasenko.