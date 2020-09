Maria Kolesnikova declara ca autoritatile de la Minsk au amenintat-o ca o vor ucide: "Ca voi fi scoasa oricum din Belarus, vie sau in bucati"

Kolesnikova, care devenise practic una dintre cele mai importante figuri ale opozitiei in ultimele patru saptamani de proteste in Belarus impotriva controversatei realegeri a presedintelui Aleksandr Lukasenko pentru al saselea mandat consecutiv intr-un scrutin considerat fraudat pe scara larga, a incercat sa impiedice o tentativa a fortelor de securitate de a o deporta din tara, rupandu-si pasaportul chiar inainte de a trece controlul la punctul de frontiera cu Ucraina.In prezent, ea se afla in detentie la Minsk, dupa ce luni fusese retinuta de barbati in civil, cu masca pe fata, care au urcat-o cu forta intr-o masina.In declaratia transmisa prin avocata ei, Maria Kolesnikova - de profesie flautist - marturiseste ca in acele momente s-a temut cu adevarat pentru viata ei."Mi s-a spus ca, daca nu parasesc de bunavoie Republica Belarus, voi fi scoasa oricum, vie sau in bucati. Au fost si amenintari de a ma inchide pana la 25 de ani", a spus Kolesnikova, impotriva careia autoritatile de la Minsk au deschis o ancheta penala pentru tentativa de rasturnare a puterii de stat.Avocata ei a declarat ca va depune o plangere penala impotriva autoritatilor belaruse, inclusiv impotriva Comitetului de securitate (KGB).Lukasenko, care de 26 de ani se afla la putere, neaga orice fel de fraudare a alegerilor din 9 august, pe care oficial le-a castigat cu peste 80% din sufragii, declansand represalii violente impotriva oponentilor sai care ii contesta legitimitatea.