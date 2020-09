Maria Kolesnikova, figura de prim-plan a opozitiei din Belarus, si-a rupt pasaportul pentru a nu fi deportata cu forta in Ucraina

Kolesnikova, despre care nu se stia nimic de 24 de ore, a reusit sa impiedice o "expulzare fortata din tara sa de origine", a specificat viceministrul ucrainean de interne Anton Gherascenko pe pagina sa de Facebook Soarta Mariei Kolesnikova, o figura-cheie in saptamanile de manifestatii in masa impotriva realegerii contestate a presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, reprezinta un mister de cand sustinatorii sai au spus ca a fost luata luni cu forta de pe strada, in centrul capitalei Minsk, de barbati in civil care purtau masti."Maria Kolesnikova nu a putut sa fie expulzata din Belarus, deoarece aceasta curajoasa femeie a luat masuri ca sa nu poata sa treaca frontiera. Ea a ramas pe teritoriul Republicii Belarus. Aleksandr Lukasenko este personal responsabil pentru viata si sanatatea ei", a declarat Gherascenko.Interfax-Ukraina citeaza o sursa care a spus ca Maria Kolesnikova si-a rupt pasaportul pentru ca autoritatile de frontiera ucrainene sa nu poata sa o lase sa treaca granita.Nu se stie exact unde se afla in acest moment Kolesnikova. Alte doua personalitati ale opozitiei ucrainene - Anton Rodnenkov si Ivan Kravtov- care au fost date disparute luni, la scurt timp dupa rapirea Mariei Kolesnikova, au trecut frontiera cu Ucraina marti, la primele ore ale diminetii marti, a indicat Serviciul de frontiera ucrainean."Kolesnikova este in prezent retinuta. Nu pot spune concret unde se afla, dar ea este retinuta", a declarat telefonic pentru Reuters Anton Bicikovski, reprezentant al Serviciului de frontiera belarus."Ea a fost retinuta in legatura cu circumstantele in care ei (grupul) au parasit teritoriul Belarusului", a spus el. Potrivit autoritatilor de frontiera, Kolesnikova dorea sa paraseasca tara si sa ajunga in Ucraina. Comitetul pentru Frontiera de Stat din Belarus (CFB) a confirmat retinerea carismaticei opozante, conform EFE.Mai multi reprezentanti de prim-plan ai opozitiei belaruse au fost arestati sau fortati sa fuga din Belarus de la alegerile prezidentiale de luna trecuta, dupa ce Lukasenko a lansat represalii cu ajutorul fortelor de securitate pentru mentinerea la putere a regimului sau de 26 de ani in aceasta fosta republica sovietica.Kolesnikova, membra a Consiliului de coordonare, conceput pentru a asigura tranzitia pasnica a puterii, era ultima dintre cele trei femei politiciene ramasa in Belarus, care si-au unit fortele inainte de alegerile din 9 august intr-o incercare de schimbare a regimului Lukasenko.Fiind un critic vocal impotriva lui Lukasenko, ea a jucat un rol important in saptamanile de manifestatii si de greve ale protestatarilor care il acuza pe Lukasenko de trucarea alegerilor.Lukasenko, sprijinit de Rusia, neaga aceste acuzatii si acuza la randul sau puteri straine ca ar incerca sa-l rastoarne de la putere printr-o revolutie. La manifestatii, el a raspuns cu represalii brutale, multi dintre cei care au fost arestati marturisind ca au fost torturati si batuti.Intr-un interviu acordat Reuters luna trecuta, Kolesnikova a lansat un apel catre Occident sa nu-l recunoasca pe Lukasenko drept presedinte, spunand ca regimul sau se va prabusi.Reprezentanta opozitiei belaruse din exil, Svetlana Tihanovskaia, a cerut marti Minskului eliberarea imediata a colaboratoarei sale Maria Kolesnikova. 'Maria Kolesnikova trebuie sa fie eliberata imediat, la fel si toti membrii Consiliului de coordonare si detinutii politici retinuti anterior', a declarat Tihanovskaia.