UPDATE Noi manifestatii in Minsk: 300 de persoane arestate. Printre ei se numara jurnalisti, sportivi si Miss Belarus 2008. Lidera opozitiei spera sa primeasca sprijinul lui Biden

Cel putin 300 de persoane au fost arestate la Minsk in timpul marsului masiv de duminica al opozitiei, care protesteaza de trei luni fata de realegerea considerata frauduloasa a presedintelui Aleksandr Lukasenko.Printre cei arestati se numara si jurnalisti si sportivi, dar si Miss Belarus 2008, Olga Khizhinkova.Pe contul de Twitter Voices from Belarus se noteaza ca au ajuns in arest la Minsk Andrei Kravcenko, vicecampion olimpic la decatlon in 2008, si Ivan Ganin, multiplu campion la kickboxing Ivan Ganin.Protestele de la Minsk continua de trei luni, de cand Lukasenko a fost reales in urma alegerilor controversate din 9 august, despre care opozitia sustine ca au fost marcate de fraude. Demonstrantii ii cer liderului aflat la putere din 1994 sa ii cedeze locul contracandidatei sale, Tihanovskaia, care s-a refugiat in strainatate, la fel ca si alti membri marcanti ai opozitiei.Duminica, in timp ce protestatarii se adunau in centrul capitalei, politia a desfasurat din nou vehicule si tunuri de apa si a inchis mai multe statii de metrou. O corespondenta locala a AFP a constatat ca accesul la internet de pe terminale mobile este restrictionat.Organizatia pentru apararea drepturilor omului Viasna sustine ca in diferite locuri din Minsk au fost arestati peste 230 de manifestanti.De la Vilnius, Tihanovskaia a acuzat din nou duminica regimul din Belarus, care nu cedeaza nici dupa trei luni de proteste, ca 'si-a pierdut legitimitatea si puterea' si nu vrea sa permita poporului sa decida viitorul tarii. Ea a promis, intr-un mesaj prin Telegram, ca manifestatiile vor continua 'pana la victorie'.Sambata, Tihanovskaia il felicitase pe Biden si isi exprimase speranta ca 'noul presedinte al Statelor Unite se va intalni in curand cu presedintele ales in mod corect al unui Belarus nou si liber'. Ea a subliniat ca Biden a adoptat 'de mai multe ori pozitii ferme in sprijinul poporului belarus'.Lukasenko apreciase, in aceeasi zi, ca alegerile din SUA au fost 'o parodie de democratie' si a afirmat ca nu se asteapta la o schimbare in relatiile cu Washingtonul, indiferent de rezultat.