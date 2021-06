Noi restrictii impuse de regimul Lukasenko: cetatenii din Belarus nu mai pot parasi tara pe cale rutiera

Intr-un mesaj postat marti pe Telegram, serviciul de politie de frontiera din Belarus a indicat ca doar ''cetatenii care detin un document care confirma autorizarea de sedere permanenta intr-un stat strain'' au dreptul sa paraseasca Belarusul, adaugand ca ''un permis de sedere temporara (...) nu constituie un motiv pentru a calatori in strainatate''.Belarusul a impus restrictii privind calatoriile in strainatate in decembrie 2020, oficial in cadrul pandemiei de coronavirus. In orice caz, parasirea tarii pe cale rutiera este posibila cel mult o data la sase luni.