OSCE se teme de un "cosmar" in Belarus si insista sa trimita o misiune: "Va rugam, dati o sansa acestei oferte"

In urma alegerilor prezidentiale de la 9 august, "guvernul (din Belarus) a reactionat la proteste printr-o recurgere disproportionata la forta, la detentii generalizate si la restrangeri ale libertatii media", a declarat Rama, in deschiderea unei reuniuni speciale a Consiliului Permanent al OSCE cu privire la situatia din Belarus."Mai mult de 100 de jurnalisti au fost incarcerati, deportati sau au facut obiectul unor violente. Este profund alarmant, la fel cum sunt pierderile de vieti omenesti si informatiile despre disparitii de persoane. Tabloul este cel putin urat. Este un cosmar potential pentru Belarus si pentru poporul sau", a mai spus Edi Rama, a carui tara detine presedintia anuala in exercitiu a OSCE, organizatie din care face parte si Belarus.Edi Rama a reamintit propunerea de mediere adresata la 17 august presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, valabila inca. "Noi putem juca un rol si ajuta la dialog. Va rugam, dati o sansa acestei oferte", a spus Rama, in prezenta delegatilor celor 57 de state membre ale OSCE.Lukasenko se confrunta cu o ampla opozitie, care respinge rezultatele scrutinului ce il dau castigator cu 80% din voturi.OSCE nu a avut observatori in ziua votului, o premiera dupa 2001, acestia nefiind invitati la timp.OSCE, cu sediul la Viena, este o organizatie internationala creata in anii 1970 pentru ameliorarea dialogului Est-Vest in vremea Razboiului Rece.