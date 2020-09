Parlamentul European adopta doua rezolutii importante, otravirea lui Alexei Navalnii si abuzurile din Belarus: "Rusia nu mai poate fi considerata partener strategic"

"Mesajul transmis prin votul de astazi este clar. Europa secolului XXI nu va tolera practicile de inspiratie stalinista ale Rusiei lui Putin si ale Belarusului lui Lukaseno", a precizat europarlamentarul PMP Eugen Tomac joi pe Facebook "Intrucat Parlamentul European a ajuns oficial la concluzia ca Rusia nu mai poate fi considerata un, aceasta si in contextul politicii sale externe antagoniste, care include interventii militare si ocuparea ilegala a unor tari terte, condamna cu fermitate tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnii si isi exprima deosebita ingrijorare cu privire la utilizarea repetata a unor agenti chimici neurotoxici impotriva cetatenilor rusi; reaminteste ca utilizarea armelor chimice in orice circumstante constituie o infractiune condamnabila in temeiul dreptului international, in special in temeiul Conventiei privind armele chimice", se arata in rezolutia PE privind cazul otravirii opozantului Alexei Navalnii. Parlamentul European mai "subliniaza ca tentativa de asasinare a lui Alexei Navalnii a facut parte dintr-un efort sistematic menit sa reduca la tacere vocea acestuia si a altor dizidenti, sa descurajeze expunerea in continuare a coruptiei grave din cadrul regimului si sa descurajeze opozitia politica din tara in general, in special pentru a influenta alegerile locale si regionale partiale din Rusia din 11-13 septembrie"PE reitereaza faptul ca cazul lui Alexei Navalnii nu este decat un element al unei politici mai ample a Rusiei, care se axeaza pe politici interne de opresiune si pe actiuni de agresiune la nivel mondial, propagarea instabilitatii si a haosului, restabilirea sferei sale de influenta si dominatie si subminarea ordinii internationale bazate pe norme.Forul european solicita lansarea imediata a unei anchete internationale (in care sa fie implicate UE , ONU, Consiliul Europei , aliatii acestora si OIAC) si subliniaza hotararea sa de a contribui la o astfel de ancheta; invita OIAC sa initieze o ancheta amanuntita cu privire la incalcarile de catre Rusia a angajamentelor internationale in domeniul armelor chimice; invita autoritatile ruse sa coopereze pe deplin cu OIAC pentru a asigura o ancheta internationala impartiala si sa traga la raspundere persoanele responsabile de infractiunea comisa impotriva lui Alexei Navalnii.PE invita Consiliul Afaceri Externe sa ia o pozitie activa cu privire la aceasta chestiune in cadrul reuniunii sale din 21 septembrie; solicita ca UE sa stabileasca cat mai curand posibil o lista de masuri restrictive ambitioase fata de Rusia si sa inaspreasca sanctiunile existente impotriva Rusiei; cere sa se implementeze astfel de mecanisme de sanctionare care sa permita colectarea si inghetarea activelor europene ale persoanelor considerate corupte de Fundatia anticoruptie Alexei Navalnii.Parlamentul European "invita autoritatile ruse sa inceteze hartuirea, intimidarea, violenta si represiunea impotriva oponentilor politici, punand capat climatului dominant de impunitate, care a cauzat deja moartea multor jurnalisti, aparatori ai drepturilor omului si politicieni din opozitie; subliniaza necesitatea de a garanta ca astfel de persoane isi pot desfasura activitatile legitime si utile, fara interferente si fara sa se teama pentru viata lor sau pentru vietile membrilor familiilor lor si ale prietenilor", conform sursei citate.PE mai solicita ca UE sa ceara in continuare Rusiei sa abroge sau sa modifice toate legile incompatibile cu standardele internationale, inclusiv recentele modificari aduse in mod ilegal Constitutiei Rusiei si cadrului juridic privind alegerile, precum si legislatia privind agentii straini si organizatiile indezirabile, cu scopul de a sprijini pluralismul si desfasurarea alegerilor libere si corecte si de a crea conditii de concurenta echitabile pentru candidatii opozitiei.De asemenea, Parlamentul European isi exprima solidaritatea cu fortele democratice din Rusia, care militeaza pentru o societate deschisa si libera, si sprijinul pentru toate persoanele si organizatiile care sunt tinta atacurilor si a represiunii.In rezolutia privind situatia din Belarus, Parlamentul European condamna intimidarea si persecutarea participantilor la proteste, dupa "alegerile falsificate din 9 august".Astfel, PE "condamna intimidarea si persecutarea constanta ale participantilor la greve, ale membrilor Consiliului de coordonare si ale altor personalitati ale opozitiei, ale activistilor societatii civile, ale ziaristilor independenti si ale bloggerilor, precum si folosirea disproportionata a fortei impotriva acestora; cere sa fie eliberate imediat si neconditionat toate persoanele detinute arbitrar inainte si dupa alegerile falsificate din 9 august, inclusiv Pavel Seviarinet, Mikalai Statkievici, Maria Kalesnikova, Andrei Iahorau, Anton Radniankou si Ivan Krautsou; cere sa se puna capat tuturor actiunilor in justitie din motive politice", conform rezolutiei privind situatia din Belarus adoptate joi de forul european. PE saluta Consiliul de coordonare in calitate de reprezentant provizoriu al persoanelor care solicita o schimbare democratica in Belarus, deschis tuturor actorilor politici si sociali.Parlamentul European "sprijina o tranzitie pasnica si democratica a puterii ca urmare a unui dialog la nivel national care sa includa toate partile si care sa respecte pe deplin drepturile democratice si fundamentale ale poporului belarus; reitereaza, in acest sens, cererea poporului belarus de a organiza alegeri noi, libere si corecte cat mai curand posibil, sub supraveghere internationala, in principal a OSCE/ODIHR, si in concordanta cu standardele recunoscute international", potrivit sursei mentionate.Sursa citata isi exprima "sprijinul fara echivoc oferit poporului Belarusului in revendicarile si aspiratiile sale legitime in favoarea unor alegeri libere si corecte, a libertatilor fundamentale si drepturilor omului, a reprezentarii democratice si participarii politice, a demnitatii si dreptului de a-si alege destinul; ia act de faptul ca actuala miscare de protest din Belarus este intemeiata pe cererea ampla si generalizata de instaurare a democratiei in Belarus si ca poporul belarus trebuie sa se bucure de aceleasi drepturi fundamentale ale democratiei si libertatii ca toti ceilalti cetateni de pe continentul european".PE invita Comisia, VP/IR si Consiliul sa acorde sprijin opozitiei democratice din Belarus, inclusiv Consiliului de coordonare condus de Svetlana Tihanovskaia; 8. isi exprima aprecierea pentru contributia importanta a femeilor curajoase din Belarus, conduse de Svetlana Tihanovskaia, Veronika Tepkalo si Maria Kalesnikova, si a sustinatorilor acestora in exprimarea si reprezentarea cererilor legitime ale poporului belarus; ia act de faptul ca multi cetateni din Belarus o considera pe Svetlana Tihanovskaia a fi castigatoarea alegerilor prezidentiale si presedintele nou ales al Belarusului.Parlamentul European mai cere "eliberarea imediata a membrilor arestati ai Consiliului de coordonare: Lilia Vlasova, Maxim Znak, Siarhei Dileuski si Maria Kolesnikova; insista asupra faptului ca orice dialog la nivel national trebuie sa se desfasoare cu participarea deplina si neingradita a Consiliului de coordonare; saluta protectia acordata Svetlanei Alexievici de catre reprezentantii statelor membre ale UE si ai altor tari care impartasesc aceeasi viziune".PE "deplange, in termenii cei mai duri, actele ingrozitoare de violenta si de represiune si tortura crude la care au fost supusi protestatarii pasnici si detinutii; solicita o ancheta independenta si eficace cu privire la decesele legate de proteste ale urmatoarelor persoane: Aliaksandr Taraikouski, Aliaksandr Vikhor, Artiom Parukou, Ghenadi Sutov si Konstantin Sismakov".Forul european "solicita sa se puna capat tuturor formelor de rele tratamente si tortura si sa se introduca o definitie specifica a torturii in Codul penal al Belarusului, in conformitate cu standardele internationale privind drepturile omului, precum si modificari legislative pentru incriminarea disparitiilor fortate".In rezolutia privind situatia din Belarus, PE "insista asupra necesitatii de a asigura dreptul cetatenilor de a-si exercita libertatea de intrunire, de asociere, de exprimare si de opinie, precum si de a garanta libertatea massmediei si, prin urmare, asupra necesitatii de a ridica toate restrictiile de fapt si de drept care impiedica aceste libertati; condamna cu fermitate aplicarea in continuare a pedepsei cu moartea si solicita abolirea imediata si permanenta a acesteia si, pana la eliminarea acestui tip de pedeapsa, solicita sa se garanteze un drept efectiv de a ataca sentintele de condamnare la moarte".