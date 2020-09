Politia belarusa anunta ca a arestat 633 de persoane care au participat duminica la manifestatia uriasa din Minsk

"In total 633 de persoane au fost retinute ieri (duminica) din cauza ca au incalcat legea privind manifestarile in masa", a anuntat Ministerul belarus de Interne intr-un comunicat.Potrivit ministerului 363 dintre persoanele retinute se aflau in detentie provizorie luni, in asteptarea examinarii dosarelor lor de catre tribunale.Este vorba despre cel mai mare numnar de arestari la o manifestatie a opozitiei de la primele proteste care au avut loc in urma alegerilor prezidentiale de la 9 august, reprimate de catre fortele de ordine.Peste 100.000 de oameni au defilat duminica in centrul Minskului, la apelul opozitiei - al patrulea weekend la rand al unei mobilizari uriase -, in pofida unei desfasurari impresionante a fortelor de ordine si armatei in capitala.Imagini au surprins barbati purtand cagule, in civil si inarmati cu bate, care circulau in centru si urmareau manifestanti.Alte actiuni de protest au avut loc in numeroase orase din tara, la Grodno si Brest, in vest.Aleksandr Lukasenko, in vartsa de 66 de ani, dintre care pe ultimii 26 i-a petrecut la putere, continua sa excluda orice dialog si cauta sustinerea Moscovei.Autoritatile, in loc sa dea inapoi si-au multiplicat saptamana trecuta arestarile, in urma unei mobilizari a studentilor.Reprimarea a fost deosebit de brutala in primele zile de proteste de dupa alegerile de la 9 august. Cel putin trei persoane au fost ucise, zeci ranite, iar peste 7.000 de oameni au fost retinuti la primele manifestatii.Numeroase cazuri de tortura si de rele tratamente au fost documentate.