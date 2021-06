Premierul din Belarus ameninta cu boicotarea produselor din UE. Ce le transmite "capetelor infierbantate" din occident

Aceasta dupa ce, la 4 iunie, UE a interzis oficial avioanelor din Belarus sa foloseasca spatiul aerian, dupa arestarea jurnalistului Roman Protasevici. Mai mult, comunitatea internationala se pregateste de alte masuri dure impotriva "regimului Lukasenko".Autoritatile belaruse au anuntat ca au pregatit o serie de masuri pe care le pot lua ca reactie la restrictiile impuse de Uniunea Europeana dupa incidentul de la Minsk, care a implicat o cursa a companiei Ryanair.Premierul belarus Roman Golovchenko a declarat pentru postul de televiziune Belarus 1: "Speram ca "capetele infierbantate" se vor calma si se vor gandi, printre altele, la interesele companiilor lor in Belarus [...]. Suntem pentru pace in regiune, pentru o politica a bunei vecinatati, dorim sa stabilim relatii de parteneriat egal. Am facut tot posibilul pentru a atinge acest obiectiv. Dar cand vine vorba de daunele aduse afacerilor noastre, avem dreptul sa le compensam. Este pregatit un set de masuri care trebuie sa raspunda sanctiunilor", a declarat premierul.Belarusul se gandeste sa renunte la tehnologiile europene si americane in favoarea tehnologiilor rusesti si asiatice si poate impune restrictii asupra produselor de consum occidentale cotidiene, potrivit lui Golovchenko, relateaza Agora.md