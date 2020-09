Premierul ceh a respins prin veto propunerea Poloniei de a o invita pe lidera opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanuskaia, la o reuniune a Grupului de la Visegrad

Babis a cerut in repetate randuri organizarea de noi alegeri in Belarus, unde protestatarii cer sfarsitul guvernarii de 26 de ani presedintelui Alexander Lukashenko, dupa alegerile contestate de luna trecuta.Premierul Babis a respins insa propunerea Poloniei, care prezideaza reuniunea grupului de la Viegrad, referitoare la o intalnire cu lidera opozitiei belaruse, care mai include si Ungaria si Slovacia. Toate cele patru natiuni sunt membre ale Uniunii Europene."Nu vreau sa fac un pas pripit care nu ar fi in concordanta cu pozitia paneuropeana, ar da munitie propagandei belaruse si ar fi in cele din urma contraproductiva", a spus Babis, citat de CTK.Lidera exilata Tihanuskaia a vizitat Polonia saptamana aceasta si a participat miercuri la un forum economic polonez si la mai multe evenimente, alaturi de prim-ministrul Mateusz Morawiecki.Babis a spus ca propunerea Poloniei a venit doar in "ultimele ore". El si-a reiterat sprijinul pentru alegerile libere in Belarus.Oficialii polonezi au declarat pentru Reuters ca reuniunea la nivel inalt a Grupului Visegrad de vineri se va concentra in mare parte pe Belarus, cu scopul de a coordona o pozitie comuna care sa puna presiune pe Uniunea Europeana pentru a face mai mult pentru aceasta tara.Un purtator de cuvant al guvernului polonez a spus doar ca agenda stabilita in prealabil nu include o intalnire cu Tsikhanouskaya.Lukasenko neaga ca ar fi aranjat alegerile din 9 august, ale caror rezultate oficiale arata ca a castigat cu o diferenta mare, si a reprimat puternic protestatarii care i-au cerut demisia.Uniunea Europeana isi propune sa impuna sanctiuni economice pentru 31 de inalti oficiali din Belarus. Disputa din estul Mediteranei dintre Turcia si Grecia a intarziat sanctiunile UE asupra Belarusului in legatura cu alegerile din 9 august, despre care puterile occidentale spun ca au fost trucate.