Presa: Lidera a protestatarilor din Belarus, rapita de persoane neidentificate

"In dimineata zilei de 7 septembrie, in fata Muzeului National de Arta, mai multe persoane necunoscute au urcat-o pe Koleskinova intr-un microbuz pe care scria) si au pornit intr-o directie necunoscuta", a scris portalul.Aliati politici ai Mariei Kolesnikova au spus ca verifica informatiile privind rapirea sa, dar ca ea nu raspunde la telefon. Ea este membra a Consiliului de Coordonare al opozitiei, impotriva caruia autoritatile din Belarus au deschis atacuri in justitie, scrie si AFP.In acelasi timp, politia din Belarus a transmis ca nu a retinut-o pe Maria Kolesnikova, potrivit agentiei de stiri Interfax, citata de Reuters.Maria Kolesnikova este ultima ramasa in Belarus dintre cele trei femei politician care si-au unit fortele inaintea alegerilor prezidentiale de la 9 august in incercarea de a-l contracara pe liderul Aleksandr Lukasenko. Celelalte doua, Svetlana Tihanovskaia, care a fost candidata opozitiei la alegeri, si Veronika Tepkalo, au parasit deja tara.O voce critica la adresa presedintelui, ea a jucat un rol important in criza politica post-alegeri din tara, in contextul protestelor masive si al grevelor impotriva realegerii lui Lukasenko.La 31 august, Maria Kolesnikova a anuntat ca formeaza un nou partid politic, 'Impreuna', cu echipa opozantului Viktor Babariko, aflat in inchisoare si cu care a mai lucrat anterior.Daca va fi confirmata, rapirea sa vine in contextul in care autoritatile din Belarus par sa-si fi intensificat eforturile de a inabusi avantul protestatarilor.Politia din Belarus a transmis luni ca a arestat 633 de persoane in timpul manifestatiei ample de duminica a opozitiei impotriva realegerii, la inceputul lunii august, a presedintelui Aleksandr Lukasenko.Este cel mai mare numar de arestari la o manifestatie a opozitiei de la primele proteste declansate dupa alegerile prezidentiale de la 9 august, reprimate cu severitate de fortele de ordine.Potrivit AFP, peste 100.000 de persoane au defilat duminica in centrul Minskului la apelul opozitiei, in al patrulea weekend consecutiv de mobilizare in masa.La fel ca in urma cu o saptamana, fortele de ordine au desfasurat dispozitive impresionante. Armata si vehicule blindate au inconjurat cladiri strategice, iar statiile de metrou au fost blocate cu bariere si sarma ghimpata. In unele imagini se vede cum barbati cu cagula, in civil sau inarmati cu bastoane, circula prin centrul orasului si ii urmaresc pe manifestanti.Actiuni de protest au avut loc si in numeroase alte orase, in special la Grodno si Brest, ambele in vestul tarii.In varsta de 66 de ani, Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani si a carui realegere la 9 august este contestata de opozitie, care sustine ca scrutinul a fost fraudat, continua sa excluda orice dialog si cauta sprijinul Moscovei.Departe de a da inapoi, autoritatile si-au inmultit saptamana trecuta arestarile ca raspuns la mobilizarea studentilor.