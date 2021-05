Primele imagini cu iubita lui Roman Protasevici, dupa retinerea pe aeroportul din Minsk VIDEO

Videoclipul cu Sofia Sapega, care are doar 8 secunde, a fost publicat de unul dintre canalele de telegram beloruse pro-guvernamentale , transmite echo.msk.ru.In videoclip, Sapega sta intr-o camera neidentificata, cu o usa pe fundal si este foarte posibil ca ea sa fi fost fortata sa vorbeasca.Aceasta inregistrare a aparut la o zi dupa ce Protasevici a fost "fortat sa marturiseasca" ca a organizat proteste masive dupa alegerile prezidentiale din Belarus de anul trecut.Potrivit avocatei Sofiei Sapega, tanara a fost arestata pentru doua luni si va fi tinuta in centrul de detentie preventiva al KGB din Belarus. Acuzatiile exacte impotriva ei nu au fost inca raportate.Totusi, o sursa familiarizata cu materialele cazului , a spus pentru publicatia "Novaya Gazeta" ca autoritatile din Belarus o suspecteaza pe iubita fostului redactor-sef NEXTA, Roman Protasevici, de organizarea de revolte si actiuni de grup care incalca grav ordinea publica.Sofia Sapega este studenta la Drept, la Universitatea Euroeana de Stiinte Umane (EHU), infiintata la Minsk in 1992, dar care a fost obligata de catre autoritatile belaruse sa-si mute activitatea in Lituania vecina din 2004.Pe 23 mai, sase pasageri ai cursei Atena - Vilnius, deturnata la ordinul regimului Lukasenko din Belarus, au ramas la Minsk. Este vorba despre un jurnalist de opozitie, Roman Protasevici, care a fost arestat, de prietena acestuia si de patru membri ai fortelor de securitate care ar fi creat diversiunea folosita drept pretext. Cei din urma ar fi intrat in conflict cu echipajul si ar fi spus ca la bord este o bomba, potrivit unor relatari care au aparut in presa, relateaza Agora.md Dupa aproape 8 ore in Minsk, avionul si-a reluat drumul spre Vilnius.