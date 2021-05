Putin l-a plimbat cu iahtul pe Lukasenko, dupa intalnirea de la Soci VIDEO

Putin l-a invitat pe Lukasenko sa ia masa impreuna si sa faca o plimbare cu un iaht in largul Marii Negre.Lor li s-a alaturat si fiul cel mare al "ultimului dictator al Euorpei", Nicolai Lukasenko."Ieri a fost ziua discutiilor oficiale iar astazi este partea informala", a declarat sambata Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului. Rezultatul intalnirii a fost profitabil pe toate planurile pentru Lukasenko: Rusia va elibera o transa de 500 de milioane de dolari catre Belarus. Tranzactia reprezinta partea a doua dintr-un imprumut de 1,5 miliarde de dolari pe care Moscova l-a promis Minskului ca parte a eforturilor de a stabiliza situatia din tara vecina.Presedintele Belarusului i s-a plans vineri liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, de reactia Uniunii Europene in cazul avionului Ryanair pe care l-a deturnat.Moscova si-a intensificat sprijinul pentru Alexandru Lukasenko, pe fondul indignarii din Occident cu privire la arestarea jurnalistului Roman Protasevici.Majoritatea statelor membre UE interzic, ca represalii accesul in spatiile lor aeriene al avioanelor de linie belaruse si indeamna companiile aeriene sa ocoleasca spatiul aerian belarus. De asemenea, UE se gandeste sa aplice noi sanctiuni regimului Lukasenko.