Rezultatul intalnirii dintre Putin si Lukasenko de la Soci: Rusia va elibera o transa de 500 milioane de dolari pentru Belarus

Sprijinul financiar a fost anuntat dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a purtat discutii cu Lukasenko.Moscova si-a intensificat sprijinul pentru presedintele belarus Alexandru Lukasenko , pe fondul indignarii din Occident cu privire la deturnarea avionului Ryanair si arestarea jurnalistului Roman Protasevici.Minsk a primit o prima transa de 500 de milioane de dolari in octombrie anul trecut si va primi a doua transa inainte de sfarsitul lunii iunie. De asemenea, Rusia s-a angajat sa ia in considerare cresterea zborurilor catre Belarus, pentru a compensa efectul interdictiilor de zbor ale UE , potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasneko, i s-a plans vineri liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, de reactia Uniunii Europene in cazul avionului deturnat.