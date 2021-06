Rusia si Belarus vor coopera si la nivelul serviciilor secrete. Principalul motiv: "Agresivitatea SUA si a tarilor occidentale"

Directorul Serviciului de Informatii Externe al Rusiei (SVR), Serghei Nariskin, si cel al Comitetului pentru Securitatea Statului (KGB) din Belarus , Ivan Tertel, au anuntat ca "au convenit asupra dezvoltarii unei activitati comune de rezistenta in fata actiunilor distructive ale Occidentului" Potrivit lor, tarile occidentale incearca sa "destabilizeze situatia politica si socio-economica" din cele doua tari, informeaza un comunicat difuzat de SVR la finalul unei intrevederi la Vitebsk, in Belarus.Confruntat cu o miscare de strada fara precedent impotriva realegerii lui vara trecuta , presedintele belarus Aleksandr Lukasenko conduce de atunci o ampla reprimare a acestei contestari, acuzand Occidentul ca a orchestrat manifestatiile. Uniunea Europeana si SUA au adoptat ca reactie la arestarile in masa o serie de sanctiuni ce vizeaza in special inalti responsabili ai regimului Lukasenko.Ca reactie, Lukasenko a intreprins o apropiere accelerata cu Rusia, vecinul si principalul sau partener, cu care a intretinut relatii agitate, acuzand multa vreme Moscova ca doreste sa-i vasalizeze tara.Cele doua tari sunt legate din 1999 prin "Uniunea Rusia-Belarus", o alianta politico-economica ale carei contururi sunt vag definite si care a ramas multa vreme in umbra, in pofida eforturilor constante ale Moscovei de a aprofunda integrarea economica, politica si militara.Chiar saptamana trecuta, Aleksandr Lukasenko si omologul sau rus Vladimir Putin au avut o intrevedere la Soci, in sudul Rusiei, pentru a discuta in special despre aprofundarea integrarii economice.Republica Belarus este din ce in ce mai dependenta de Rusia si aceasta dependenta ar putea creste si mai mult daca UE isi va pune in aplicare amenintarea cu sanctiuni economice impotriva a doua sectoare-cheie ale economiei belaruse: tranzitul de gaz si exportul de potasiu.