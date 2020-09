Uniunea Scriitorilor din Romania, solidara cu disidenta belarusa Svetlana Alexievici: "O emblema a spiritului liber"

"Marele prestigiu al scriitoarei, dublat de forta curajului ei civic, in calitatea de membra a prezidiului Consiliului de coordonare a opozitiei din Belarus, o transforma pe Svetlana Alexievici, acum, cand e hartuita zilnic si amenintata cu detentia, intr-o emblema a spiritului liber", transmite Uniunea Scriitorilor din Romania.Svetlana Alexievici, una dintre cele mai puternice voci"Alaturi de colegii si prietenii ei, unii aflati in arest, altii siliti sa paraseasca tara, Svetlana Alexievici este una dintre cele mai puternice voci care nu ezita sa afirme ca tara ei trebuie sa iasa dintr-un sistem totalitar, opresiv si sa intre in randul statelor democratice. Am trait noi insine in comunism, ceea ce ne face cu deosebire sensibili la importanta respectarii libertatilor fundamentale ale omului. Valorile pentru care lupta Svetlana Alexievici sunt si valorile noastre" este mesajul comitetutlui director al Uniunii.Svetlana Alexievici este membru al prezidiului Consiliului de Coordonare al opozitiei din Belarus. Pe 26 august, ea a fost convocata de Comitetul Bielorus de Investigatii si a refuzat sa depuna marturie intr-un caz penal deschis de regim impotriva Conisliului de Coordonare. Alexievici a sprijinit-o pe Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania si care a revendicat victoria la alegerile prezidentiale contestate din 9 august.Fosta jurnalista, Svetlana Alexievici este autoarea cartilor care abordeaza tragediile epocii sovietice, al Doilea Razboi Mondial, catastrofa nuclear de la Cernobil sau razboiul din Afganistan.