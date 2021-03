Svetlana Tihanovskaia, in vizita la Lisabona: "Ma simt fizic in siguranta in Uniunea Europeana". Autoritatile din Belarus au cerut extradarea sa

"Ma simt fizic in siguranta in Uniunea Europeana", a declarat Svetlana Tihanovskaia, care a reactionat la cererea de extradare adresata Lituaniei, unde ea a fost nevoita sa se refugieze, pentru rolul sau in miscarea de contestare de dupa alegerile din 2020.Autoritatile lituaniene au respins cu fermitate aceasta solicitare."Toata lumea intelege ca aceasta cerere este motivata politica", a adaugat Tihanovskaia, dupa o intalnire in centrul Lisabonei cu membri ai comunitatii belaruse in cadrul unei manifestatii care a adunat o suta de persoane in semn de sustinere a prizonierilor politici din Belarus.Regimul presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko a reprimat anul trecut miscarea de contestare istorica aparuta dupa realegerea sa controversata in august.Rivala a lui Lukasenko la prezidentiale, Tihanovskaia, lidera a opozitiei belaruse, a fost nevoita sa se refugieze in Lituania imediat dupa scrutin.Ea este inculpata in Belarus din toamna lui 2020 pentru "apeluri la actiuni impotriva securitatii nationale", infractiune pasibila de trei-cinci ani de inchisoare.Cu ocazia vizitei sale in Portugalia, Svetlana Tihanovskaia s-a intalnit vineri cu premierul Antonio Costa, a carui tara detine presedintia rotativa a Consiliului UE , in cadrul unui turneu european.La finalul acestei intalniri, Costa si-a exprimat sprijinul pentru "dreptul de a manifesta pasnic" si pentru organizarea "de alegeri libere si corecte"."Democratia si statul de drept sunt in centrul valorilor europene", a reamintit el intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter