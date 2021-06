Uniunea Europeana a pregatit setul de sanctiuni impotriva statului Belarus. Masurile "tintite" care vizeaza regimul Lukasenko

Sanctiunile economice de amploare vor fi cea mai puternica reactie a UE de pana acum la aterizarea fortata a cursei Ryanair si arestarea jurnalistului disident, numita de UE drept piraterie de stat.Restrictiile asupra sectorului financiar din Belarus, daca vor fi aprobate de guvernele UE la nivel politic, vor include: interzicerea de noi imprumuturi, interzicerea investitorilor din UE de a tranzactiona titluri sau cumpara obligatiuni pe termen scurt si interdictia ca bancile din UE sa furnizeze servicii de investitii. Creditele de export ale UE vor fi la randul lor oprite. Acordul de vineri a depasit obiectiile Austriei , a carei Raiffeisen Bank International este un jucator important in Belarus prin filiala sa Priorbank.Liderii UE se vor intalni joia viitoare pentru un summit programat. Nu este inca clar daca acestia vor aproba acordul convenit de experti."Prin acest acord, UE trimite un semnal clar si tintit impotriva actelor insuportabile de represiune ale regimului belarus", afirma un comunicat al Ministerului austriac de Externe.Presedintele Alexandr Lukashenko, aflat la putere din 1994, a sustinut ca jurnalistul Roman Protasevic coborat din avion pe 23 mai, planifica o revolta si a acuzat Occidentul ca a purtat un razboi hibrid impotriva sa.UE, NATO, Marea Britanie , Canada si Statele Unite si-au exprimat indignarea ca o cursa a Ryanair intre Grecia si Lituania, state membre ale UE, a fost presata sa aterizeze la Minsk, iar autoritatile l-au arestat apoi pe disidentul in exil, in varsta de 26 de ani, si pe prietena acestuia, de 23 de ani.Expertii UE insarcinati cu elaborarea de sanctiuni au convenit asupra interzicerii exporturilor din blocul UE de orice fel de echipament de comunicatii care ar putea fi folosit pentru spionaj si a unui embargo mai strict referitor la arme, care sa includa si pusti de vanatoare. De asemenea, au convenit restrictii privind achizitiile UE din Belarus de produse din tutun, precum si produse petroliere, precum si interzicerea importului de potasa, un important export al Belarusului.Vor exista scutiri de la sanctiunile financiare in scopuri umanitare, in timp ce economiile private ale cetatenilor din Belarus nu vor fi afectate, a spus unul dintre diplomati.Un aliat apropiat al Rusiei, Lukasenko a rezistat presiunii externe, de la contestarea alegerilor din august din anul trecut, despre care opozitia si Occidentul spun ca au fost trucate. Protestele masive de strada au avut un impact redus asupra puterii presedintelui.UE a impus deja trei runde de sanctiuni persoanelor fizice, inclusiv lui Lukasenko, de anul trecut, inghetandu-le activele in UE si interzicandu-le calatoriile.Luni, ministrii de Externe europeni vor aproba o alta runda de sanctiuni, in care 78 de persoane si opt entitati vor fi incluse pe lista neagra, au spus diplomatii.Guvernele UE vor acum sa loveasca sectoarele care sunt esentiale pentru economia din Belarus, pentru a impune pedepse reale lui Lukasenko.Exporturile de potasa - o sare bogata in potasiu folosita in ingrasaminte - sunt o sursa majora de valuta straina pentru Belarus, iar firma de stat Belaruskali afirma ca produce 20% din oferta mondiala.Eurostat. biroul de statistica al UE, arata ca UE a importat anul trecut produse chimice in valoare de 1,2 miliarde de euro (1,5 miliarde de dolari), inclusiv potasa, din Belarus, precum si titei si produse conexe, cum ar fi combustibilul si lubrifiantii. de peste 1 miliard de euro. Germania considera ca sanctiunile ar trebui sa continue pana cand Belarusul va organiza alegeri libere si va elibera prizonierii politici.