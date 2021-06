Un opozant al regimului Lukasenko a incercat sa se sinucida in sala de judecata. Era santajat cu represiuni asupra apropiatilor sai VIDEO

Acesta si-a infipt, cel mai probabil, un stilou in gat. Imaginile socante din sala de sedinte au aparut pe internet.Presa locala scrie ca tanarul a urcat pe banca din sala de judecat a, astfel ca sa nu fie ajuns, si s-a ranit cu un obiect, cel mai probabil un stilou, pe care l-ar fi luat dintr-o mapa cu documente.Inainte de gestul sau, detinutul a mentionat ca a fost impus sa-si recunoasca vina, pentru ca, in caz contrar, vor fi deschise dosare penale impotriva apropiatilor sai, noteaza TV Rain, care citeaza presa locala.In urma incidentului, tanarul a fost transportat la un spital , pentru a-i fi acordat ajutor medical.Stepan Latipov este locuitor al orasului Minsk si a fost retinut pe data de 15 septembrie 2020, dupa ce a incercat sa se opuna distrugerii unui desen mural cu un DJ, care inainte de alegerile prezidentiale din Belarus, a difuzat piesa "Schimbarea".Tanarul este specialist in vindecarea arborilor. In urma arestarii sale, a aparut o poveste la televiziunea de stat din Belarus, in care spunea ca Latipov organizase furnizarea de produse chimice periculoase in Belarus, cu ajutorul carora a incercat sa otraveasca fortele de securitate.In aprilie 2021, dupa finalizarea anchetei impotriva lui protestatarului, Comitetul de ancheta din Belarus a raportat ca a fost acuzat de inselaciune, rezistenta fata de ofiterii de politie si organizarea de actiuni care incalca grav ordinea publica.Amintim ca recent, un tanar de 18 ani, care la fel era suspectat intr-un dosar penal pentru protestele din Belarus, s-a sinucis. Acesta s-a aruncat de la etajul 16 al unui bloc de locuit.Tanarul a lasat o scrisoare de adio in care a mentionat ca comitetul de ancheta este vinovat de moartea sa, relateaza TV8