Ursula von der Leyen a anuntat primele sanctiuni pentru Belarus: "Un program de investitii de 3 miliarde de euro, inghetat"

Aceasta a promis un raspuns "foarte puternic" al UE impotriva regimului lui Aleksandr Lukasenko, dupa deturnarea unui avion la bordul caruia se afla un opozant fata de regimul belarus, potrivit Reuters si AFP."Va fi un raspuns foarte puternic pentru ca este un comportament scandalos. Lukasenko si regimul sau trebuie sa inteleaga ca aceasta va avea consecinte grave", a afirmat Ursula von der Leyen, inaintea unui summit european la Bruxelles care va dezbate in special sanctiunile impotriva Belarus."Vom exercita presiuni asupra regimului pana cand acesta va respecta in cele din urma libertatea media, libertatea de exprimare si libertatea de opinie", a subliniat ea.Aceste noi masuri ar putea viza persoanele implicate in aterizarea fortata a avionului Ryanair, precum si intreprinderi si entitati economice care ii finanteaza pe conducatorii tarii si sectorul aerian belarus, a detaliat sefa executivului european.