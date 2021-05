Oficialii statului Belarus sustin ca ar fi primit o amenintare din partea Hamas legata de zborul Ryanair deturnat la Minsk. Pasagerii au o varianta radical diferita

"Noi, soldatii Hamas, cerem ca Israelul sa inceteze focul in sectorul Gaza. Cerem ca Uniunea Europeana sa inceteze sa sustina Israelul (....), iar daca revendicarile noastre nu sunt satisfacute o bomba va exploda (la bordul avionului Ryanair) deasupra Vilniusului", a declarat directorul pentru transport aerian din cadrul Ministerului belarus al Transporturilor, Artem Sikorski, afirmand ca citeste o traducere in rusa a unui mesaj primit in engleza.Tot luni, autoritatile belaruse au anuntat ca echipajul zborului Ryanair a decis de unul singur sa aterizeze la Minsk "fara ingerinta", dupa ce au fost informate despre amenintarea cu bomba."Decizia a fost luata de comandantul echipajului fara ingerinta externa", a explicat Igor Golub, comandant al fortelor aeriene belaruse.Declaratiile autoritatilor belaruse contrazic flagrant afirmatiile martorilor. Potrivit pasagerilor din avion, mai multe persoane aflate la bord (despre care se speculeaza ca ar fi fost agenti KGB infiltrati) ar fi intrat in conflict fizic cu echipajul avionului, care a refuzat sa reactioneze la falsa amenintare cu bomba vehiculata in spatiul aeronavei.In cele din urma, aeronava Ryanair a fost fortata sa schimbe cursul spre aeroportul din Minsk la presiunea unui avion MiG-29 inarmat cu rachete. In cazul unei presupuse amenintari cu bomba, Vilnius ar fi fost solutia corecta, capitala Lituaniei fiind mult mai aproape in acel punct decat Minsk.