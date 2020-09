VIDEO Protest de amploare in Belarus: zeci de mii de oameni cer demisia presedintelui Lukasenko. Raspunsul in forta al manifestantilor dupa arestarile de sambata

In Minsk tens of thousands of people are chanting "Resign!" pic.twitter.com/sM8SZlbY7z - NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2020

Manifestantii sunt imbracati in alb si rosu, culorile opozitiei, si sunt echipati cu drapele albe si rosii ori simbolizand diferite cartiere ale Capitalei. Oamenii se indreptau spre Palatul Independentei, resedinta presedintelui Alexandr Lukasenko, scandand: "Game Over!" sau "Putin, scoate furculita din cartoful belarus!".In cursul zilei de duminica, fortele de ordine operasera deja o serie de arestari in centrul capitalei, iar alte arestari au fost semnalate in orasele Hrodna, Gomel si Brest, unde mii de persoane au iesit de asemenea in strada duminica.Ministerul de Interne belarus a anuntat ca 415 persoane au fost arestate la Minsk si 15 in alte orase in urma dispersarii, sambata, a protestelor prodemocratie, 385 dintre ele fiind deja eliberate.Dupa realegerea contestata a presedintelui Aleksandr Lukasenko, pe 9 august, in fiecare weekend in Belarus au loc manifestatii de o amploare istorica pentru a cere plecarea presedintelui aflat la putere de 26 de ani.Duminica dimineata, mass-media de opozitie au publicat imagini cu convoaie militare care circulau prin centrul capitalei belaruse.Cu o zi inainte, politia a dispersat aici in mod brutal o manifestatie a femeilor. Potrivit purtatoarei de cuvant a Ministerului de Interne belarus, Olga Cemodanova, 415 de persoane au fost arestate la Minsk si 15 in alte orase ale tarii, pentru participare la "manifestatii neautorizate". In total, 385 dintre acestea au fost deja eliberate, potrivit aceleiasi surse, care a amenintat cu urmariri penale pentru participantii la alte reuniuni de acest tip. Sute de manifestanti din Minsk au fost arestati sambata. Protestatarii continua sa ceara demisia presedintelui Lukasenko. Numarul de persoane arestate sambata a fost mult mai mare decat in timpul unei manifestatii similare din saptamana precedenta , Consiliul de Coordonare al opozitiei atentionand impotriva "unei noi faze in escaladarea violentelor impotriva manifestantilor pasnici".In fata presiunilor politiei, un canal al opozitiei foarte urmarit de pe Telegram a publicat o lista cu peste 1.000 de persoane prezentate drept angajati ai politiei belaruse.In timpul actiunilor de protest, manifestanti incearca in mod regulat sa ridice mastile sau cagulele politistilor care nu poarta insigne sau ecusoane cu identitatea lor.Refugiata in Lituania, lidera opozitiei belause Svetlana Tihanovskaia, ce revendica victoria sa in alegerile din 9 august, a afirmat sambata ca "belarusii sunt gata sa-i scoata din anonimat pe cei care asculta de ordine criminale". Trebuie sa va uitati in ochii poporului vostru, cel pe care trebuie sa-l aparati", a spus ea adresandu-se fortelor de ordine.