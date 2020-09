Noi masuri anti-COVID in Belgia: Barurile si cafenelele din Bruxelles se inchid, de luni, cu doua ore mai devreme

Inchiderea cu doua ore mai devreme a localurilor in care se consuma alcool nu se aplica si restaurantelor, a declarat o purtatoare de cuvant a sefului executivului regional Rudi Vervoort, dupa o intalnire de criza a primarilor din Bruxelles.Toate magazinele care comercializeaza bauturi sau alimente vor trebui sa inchida la ora 22:00, iar consumul de alimente va fi interzis in piete, a adaugat purtatorul de cuvant Nancy Ngoma. Primarii au decis, de asemenea, sa intareasca controlul interzicerii adunarilor de peste 10 persoane pe drumurile publice, in special atunci cand barurile sunt inchise.Miercuri, executivul regional a anuntat ca purtarea mastii nu va mai fi obligatorie in aer liber peste tot in Bruxelles incepand cu 1 octombrie. Va fi insa obligatoriu sa ai o masca cu tine in orice moment. In afara zonelor cu trafic intens in care purtarea mastii ramane obligatorie, utilizarea ei va fi recomandata cu tarie atunci cand distantarea fizica nu este posibila si obligatorie in zonele comerciale si in preajma scolilor.In perioada 16-22 septembrie, in Belgia au fost diagnosticate 10.785 de noi cazuri, dintre care 22% la Bruxelles. In aceasta perioada, rata testelor pozitive cu COVID-19 a ajuns la 9.5% in capitala, o rata cu mult peste media nationala de 4.4%, potrivit datelor oficiale.In Belgia, o tara cu 11.5 milioane de locuitori, autoritatile au inregistrat sambata un bilant total de 110.976 de cazuri de contaminare si 9.969 de decese, una dintre cele mai ridicate rate de mortalitate din Europa.