Florin Citu, in vizita de lucru la Bruxelles. Se va intalni cu liderii UE, dar si cu Dacian Ciolos, Adina Valean si Mircea Geoana

Anunturile facute de Citu inainte de plecarea la Bruxelles

"Programul vizitei include intrevederi cu principalii lideri europeni, intre care presedintii Consiliului European , Charles Michel, Comisiei Europene , Ursula von der Leyen, si al Parlamentului European , David Sassoli, precum si cu vicepresedintii executivi ai Comisiei Europene Frans Timmermans, Margrethe Vestager si Valdis Dombrovskis.De asemenea, prim-ministrul Florin Citu are programate intalniri oficiale cu comisarul european pentru transport, Adina Valean , si cu secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana Agenda vizitei include si intrevederi cu reprezentanti ai grupurilor politice din cadrul Parlamentului European: liderul Grupului PPE Manfred Weber , secretarul general al PPE, Antonio Lopez-Isturiz White, liderul Grupului RENEW, Dacian Ciolos si liderul Grupului S&D, Iratxe Garcia Perez", a transmis Guvernul, intr-un anunt de presa.Astfel, potrivit agendei oficiale , premierul Florin Citu va avea joi, de la ora 12.15, ora locala, o intrevedere cu liderul Grupului S&D din Parlamentul European Iratxe Garcia Perez, de la 12.45 se va vedea cu liderul grupului RENEW din Parlamentul European Dacian Ciolos, de la ora 14.00 cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene Frans Timmermans, de la 15.00 cu presedintele Parlamentului European David Maria Sassoli si de la 15.45 se va intalni cu liderul grupului PPE din Parlamentul European Manfred Weber.De asemenea, de la ora 16.30, seful Guvernului va avea o intrevedere cu vicepresedintele executiv al Comisiei Europene Margrethe Vestager, de la 17.30, ora locala, cu Adina Valean, comisarul european pentru transport si de la 18.30 cu secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana.Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, 10 februarie, ca a discutat OUG pentru reducerea cheltuielilor, iar efortul suplimentar este de 8 miliarde de lei."Azi am discutat despre Ordonanta de urgenta pentru a reduce cheltuielile structurale. Aceasta este inca in avizare. A fost in prima lectura", a precizat premierul Florin Citu.Premierul a precizat ca de la 1 ianuarie 2022 va creste punctul de pensie."In prezent, 1.442 de lei este valoarea punctului de pensie, mai mare decat punctul mediu de pensie pe parcursul anului trecut. Efortul cu pensiile este de peste 19 miliarde de lei in 2021 si 2022. Este nevoie de masuri structurale", a mai precizat Florin Citu.