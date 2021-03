Guvernul belgian obligat de Tribunalul din Bruxelles sa ridice toate restrictiile impuse de pandemie in 30 de zile

In caz de neconformare, guvernului ii va fi aplicata o penalitate de 5.000 de euro pe zi, au relatat mai multe mass-media belgiene.Actiunea in justitie a fost introdusa de Liga Drepturilor Omului, care a argumentat ca nu a fost prezentata baza legala a masurilor respective si ca, prin urmare, ordinele ministeriale care stabileau restrictiile sunt ilegale.Belgia a impus restrictii de circulatie pe timp de noapte si inchiderea tuturor magazinelor cu produse neesentiale - unde accesul este permis doar cu programare -, in cadrul eforturilor de combatere a pandemiei.Toate calatoriile in afara tarii sunt interzise, cu exceptia celor esentiale, cum sunt cele in scop profesional sau pentru ingrijirea unui membru de familie in strainatate.Ramane insa de vazut daca guvernul belgian va respecta ordinul tribunalului, cu atat mai mult cu cat amenda este plafonata la 200.000 de euro, potrivit cotidianului Le Soir.