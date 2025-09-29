Primarul din Bruxelles a demisionat dupa ce a fost acuzat ca a primit 700 de euro pe luna de la un ONG

Primarul orasului Bruxelles, Yvan Mayeur, a demisionat din functie, joi, in urma unui scandal de coruptie in care a fost acuzat ca a primit mii de euro in mod nejustificat din partea unei organizatii nonguvernamentale.

Mayeur, membru al Partidului Socialist belgian si primar al Bruxellesului din 2013, ar fi fost implicat intr-un sistem de plati din partea unor organizatii care ajuta oamenii fara adapost, informeaza Associated Press.

Un raport parlamentar a dezvaluit ca Yvan Mayeur a fost platit cu aproximativ 19.000 de euro pentru a participa la intalnirile organizatiei nonguvernamentale Samu Social, care se ocupa cu asistarea persoanelor fara adapost din capitala Belgiei.

Primarul Bruxellesului nu a reusit sa prezinte dovezi ca astfel de intalniri au avut loc vreodata. In acelasi timp, consiliul de administratie al organizatiei Samu Social nu a putut furniza Guvernului belgian nicio dovada privind intalnirile sau detalii ale asistentei oferite de catre Mayeur, precizand doar ca unele discutii au fost telefonice.

Intr-un interviu pentru cotidianul Le Soir, Yvan Mayeur, in varsta de 57 de ani, nu neaga ca a primit bani, dar considera ca sumele nu sunt exagerate.

"Nu am nimic de ascuns. Ofer si asistenta sociala si nu este un act caritabil. Este o slujba adevarata. Recunosc ca am primit o suma neta de 700 de euro pe luna. Pentru unii pot fi multi bani, dar exista o justificare asociata numarului de sarcini indeplinite. Toti banii s-au dus pentru sustinerea acestei cauze si pentru organizarea volumului de munca. Sunt surprins de ideea infiintarii unei comisii de ancheta", a spus Mayeur.

Mai multi lideri politici din Belgia i-au cerut demisia lui Yvan Mayeur, inclusiv din cadrul Partidului Socialist. Elio Di Rupo, fost premier al Belgiei si fost lider al Partidului Socialist, a declarat ca "demisia este necesara".

Potrivit presei belgiene, zeci de mii de euro sunt impartiti anual catre anumiti politicieni care sustin organizatii nonguvernamentale pentru ajutorarea persoanelor nevoiase din Bruxelles.

