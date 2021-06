Directorul unei companii din Belgia, condamnat la inchisoare in scandalul oualor contaminate cu insecticid importat din Romania

Belgianul de 49 de ani, patronul companiei Agro Remijsen, in prezent in faliment, a comercializat un produs pentru tratarea gainilor , prezentat in mod eronat ca fiind 100% natural si care continea de fapt acel insecticid interzis. Unul dintre asociatii lui si un alt director de companie au primit o pedeapsa de 18 luni de inchisoare cu suspendare, a precizat instanta din Anvers.In total, sapte directori de companii si patru firme au fost judecati in sectiunea belgiana a acestui dosar, in fata Tribunalului Corectional din Anvers.Totusi, instanta a fost mai clementa decat rechizitoriul Parchetului si a considerat ca doar trei dintre acei directori merita sa fie condamnati. Sentinta poate fi atacata in recurs.Utilizarea fipronilului pentru dezinfectarea gainilor, in principal in Belgia si Olanda , a zguduit industria avicola europeana in 2017, cauzand sacrificarea preventiva a pasarilor de crescatorie si retragerea a zeci de milioane de oua din raioanele supermarketurilor.Autorizat pentru combaterea paduchilor si a acarienilor la caini si la pisici, fipronilul este interzis in UE pentru curatarea crescatoriilor avicole, intrucat aceasta substanta folosita in combaterea daunatorilor risca sa ajunga pe animale destinate lantului alimentar. Riscul de reziduuri, chiar daca este foarte mic, trebuie sa fie exclus pentru a proteja sanatatea umana.In cazul de fata, fipronilul era folosit pentru a lupta mai eficient impotriva paduchelui rosu, inamicul declarat al gainilor.Compania Agro Remijsen, cu sediul in Ravels, un oras din nordul Belgiei, aproape de frontiera olandeza, a fost gasita vinovata pentru ca a importat ilegal fipronil din Romania cu scopul de a fabrica un amestec comercializat cu denumirea "Dega-16".Acel dezinfectant, prezentat ca un produs miracol impotriva paduchelui rosu, a inselat vigilenta crescatorilor de pasari.In Belgia, o companie de dezinfectare l-a utilizat desi stia ca produsul era interzis si nociv, asa cum a dezvaluit instanta din Anvers.Directorul acelei companii este persoana care a primit o condamnare la inchisoare alaturi de cei doi asociati de la Agro Remijsen.Criza sanitara izbucnita in vara anului 2017 a afectat aproape toata Europa, iar alimente suspecte (oua si produse pe baza de oua potential contaminate) au fost descoperite in mai multe regiuni, chiar si in Hong Kong.