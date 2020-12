Un eurodeputat maghiar a demisionat din Parlamentul European, dupa ce a fost prins la orgia sexuala din Bruxelles. Ce motive a invocat

Jozsef Szajer a admis marti, 1 decembrie, ca a fost unul dintre participantii la orgia sexuala organizata vineri, 27 noiembrie, in centrul Bruxelles -ului, noteaza HotNews.ro Szajer a declarat ca regreta ca a incalcat regulile de carantina si ca a fost iresponsabil din partea sa.Politicianul a fost unul dintre autorii controversatei constitutii ungare din 2010, criticata de activistii pentru drepturile omului, care au aratat ca ar crea un mediu ostil pentru comunitatea LGBT+.Politistii au oprit vineri seara o petrecere sexuala cu 25 de participanti in centrul orasului Bruxelles, la care participau mai multi diplomati dar si un membru al Parlamentului European. Acesta din urma ar fi incercat sa fuga dupa descinderea politiei.Petrecerea a avut loc la subsolul unui bar din Rue des Pierres, in centrul Bruxelles-ului, a confirmat parchetul pentru publicatia Het Nieuwsblad.Cei 25 de participanti, dintre care majoritatea erau barbati, au fost toti amendati deoarece incalcau masurile impuse de pandemia de COVID-19.