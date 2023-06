Aderarea Bulgariei la Schengen, blocata din cauza scurgerilor de informatii

Scandalul inregistrarilor audio care arunca o lumina nefavorabila asupra unor figuri-cheie ale politicii din Bulgaria impiedica aderarea Bulgariei la Schengen, sustin europarlamentarii socialisti Iliana Iotova si Ivailo Kalfin.

Inregistrarile convorbirilor telefonice interceptate ale directorului agentiei vamale Vanio Tanov care au fost difuzate de presa provoaca suspiciuni la Bruxelles ca Ministerul bulgar al Internelor nu este capabil sa-si protejeze secretele, sustine Iotova, scrie duminica cotidianul sofiot Trud.

In plus, inregistrarile dezvluie ca autoritatile nu au incredere in persoana care conduce vamile, intrucat convorbirile acestei persoane sunt interceptate.

O parte din inregistrari dezvaluie si faptul ca in timpul mandatului actualului guvern coruptia si contrabanda infloresc, sustine Iotova, reprezentanta a partidului socialist de opozitie.

In aceste conditii, cum pot statele membre sa fie sigure ca emigrantii ilegali nu vor patrunde in masa in Bulgaria, oferind mita oficialilor corupti, a intrebat retoric europarlamentara.

In opinia sa, scandalul inregistrarilor a avut un mare impact si a dus la amanarea adoptarii celor doua rapoarte privind punerea in practica a sistemelor SIS/SIRENE si privind securizarea frontierelor terestre de catre grupul de lucru pentru evaluare Schengen (Sch-EVAL).

Pe langa acest fapt, spre deosebire de Romania, Bulgaria nici nu a facut un lobby asa cum trebuia, crede Iliana Iotova.

Romanii au fost foarte uniti si au reactionat foarte ferm fata de rezervele Frantei si Germaniei in ceea ce priveste aderarea lor la Schengen. In acelasi timp, guvernul bulgar a preferat sa taca, a declarat europarlamentara.

Colegul ei din grupul Aliantei Progresive a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, Ivailo Kalfin, crede ca pentru moment guvernele europene se abtin sa recunoasca oficial ca exista o problema cu Bulgaria din cauza coruptiei, dar ca acest fapt este dovedit prin amanarea adoptarii celor doua rapoarte.

Iliana Iotova adauga ca, daca aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen nu face parte din agenda consiliului ministrilor de Externe, programat pentru 24 si 25 februarie, aceasta va insemna ca aderarea este amanata pentru un timp nelimitat si ca, din cauza Bugariei, va astepta si Romania.

Rapoartele privind punerea in practica a sistemelor SIS/SIRENE in Bulgaria si privind securizarea frontierelor terestre nu au fost adoptate de expertii din Grupul de lucru pentru evaluare Schengen (Sch-EVAL), reuniti vineri la Bruxelles, ca urmare a faptului ca partea bulgara a furnizat raspunsuri incomplete.

In acelasi timp, grupul a adoptat raportul privind punerea in practica a sistemelor SIS/SIRENE in Romania, ceea ce inseamna ca pregatirea este finalizata si ca tara indeplineste cerintele pentru a putea deveni stat membru Schengen. Bulgaria va fi nevoita insa sa astepte cel putin pana pe 14 februarie, cand este urmatoarea sedinta a grupului.

In ultima luna viata politica din Bulgaria este zguduita de un amplu scandal dupa publicarea in presa a unor inregistrari audio ale convorbirilor telefonice ale sefului Agentiei Vamale, Vanio Tanov, cu premierul Boiko Borisov si cu alti inalti oficiali din guvernul lui.

Convorbirile arunca o lumina nefavorabila asupra participantilor, sugerand trafic de influenta din partea premierului Borisov in favoarea unui om de afaceri si a unui angajat al agentiei vamale si dezvaluie existenta unor conflicte personale intre membrii guvernului.