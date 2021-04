Bulgarii sunt chemati la urne in mijlocul valului 3 al pandemiei de COVID-19. Alegeri pentru cele 240 de locuri din Parlament

Procesul de votare este insotit de numeroase reguli sanitare.Alegatorii aflati in carantina vor putea vota cu urne mobile.In total, 6,7 milioane de cetateni sunt chemati sa-i aleaga pe viitorii 240 de membri ai Adunarii Nationale de la Sofia Scrutinul urmeaza sa decida daca partidul GERB (de dreapta, proeuropean) al premierului Boiko Borisov va ramane la putere in cea mai saraca tara din Uniunea Europeana . In vara trecuta, in Bulgaria au avut loc proteste de strada in legatura cu acuzatii de coruptie impotriva coalitiei de guvernare, din care fac parte si nationalistii din VMRO.Observatorii prognozeaza ca rezultatul alegerilor de duminica va reflecta sondajele preelectorale, care nu indica niciun castigator detasat.Se anticipeaza ca GERB, care guverneaza din 2017 intr-o coalitie cu nationalistii, va rezulta drept cea mai puternica formatiune politica, cu 28-29% din voturi.Este probabil ca opozitia, care acuza GERB de coruptie, sa iasa fragmentata intre cateva partide, dar sondajele ii dau pe socialisti ca a doua forta politica in urma alegerilor, cu 20-22% din voturi.Sectiile de vot vor sta deschise intre orele 06.00-19.00. Proiectiile rezultatelor vor putea fi facute publice doar dupa inchiderea urnelor.Rezultatele oficiale ale scrutinului nu sunt asteptate mai devreme de joi.