Atentionare MAE de calatorie: Bulgaria - crestere a timpilor de asteptare la trecerea frontierei dinspre Turcia

Astfel, MAE recomanda cetatenilor romani sa se informeze din timp cu privire la aceste aspecte, sa ia masurile adecvate in vederea organizarii itinerariilor de deplasare, sa aiba asigurate resurse de apa, alimente si sa respecte cu strictete indicatiile si masurile adoptate de autoritatile bulgare.Informatii suplimentare pot fi accesate astfel:- cu privire la regimul vamal - pe site-ul www.mae.ro/travel-conditions/3677 si pe site-ul autoritatii vamale bulgare www.customs.bg;- cu privire la e-vigneta si sistemul e-TOLL - pe site-ul www.bgtoll.bg;- cu privire la situatia circulatiei prin punctele de trecere a frontierei bulgare - pe site-ul www.mvr.bg;- cu privire la starea vremii - pe site-ul www.weather.bg;- cu privire la starea actuala a drumurilor - pe aplicatia gratuita LIMA www.lima.api.bg, pe pagina de internet a Agentiei "Infrastructura Rutiera" - www.api.bg si la numarul de telefon 070013020, accesibil in regim non-stop.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia : +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet sofia.mae.ro, ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta".