Bulgaria ramane fara guvern. Noul parlament va fi dizolvat, iar in iulie vor avea loc alegeri anticipate

Socialistii, care si-au pierdut aproape jumatate din mandate la alegerile din 4 aprilie, au spus ca ar fi imposibil sa se construiasca o majoritate de lucru intr-un parlament fragmentat si vor preda mandatul imediat imediat dupa preluare pe 5 mai.Presedintele Rumen Radev se confrunta cu necesitatea de a dizolva parlamentul, de a numi o administratie interimara si de a convoca alegeri in cel mult doua luni - cel mai probabil pe 11 iulie. incertitudine politica prelungita ar putea impiedica capacitatea celui mai sarac stat membru al Uniunii Europene de a-si relansa economia afectata de pandemie si de a folosi in mod eficient fondul de redresare post-pandemie in valoare de 750 miliarde euro (896 miliarde dolari) al UE Decizia socialistilor vine dupa ce atat partidul de centru-dreapta GERB al premierului demisionar Boiko Borisov, cat si noul partid anti-sistem 'Exista un Astfel de Popor' (ITN), condus de cantaretul si moderatorul de talk-showuri TV Slavi Trifonov, au renuntat la incercarile de a forma un guvern.Furia populara impotriva coruptiei extinse dupa aproape un deceniu de guvernare a lui Borisov a sporit sprijinul pentru partidul anti-elita ITN si pentru doua formatiuni mai mici anti-coruptie, desi cele trei nu dispun de o majoritate in camera.Socialistii, care au facut campanie pentru a scoate GERB de la guvernare, au declarat ca cele trei noi partide au refuzat sa intre in alianta cu ei."Cele trei noi partide din parlament au aratat imaturitate politica, nu si-au putut depasi ego-ul", a declarat liderul socialist Kornelia Ninova ziaristilor dupa o intalnire de partid."In aceasta situatie, in ciuda vointei noastre pentru o schimbare, un guvern condus de noi, chiar si unul temporar, este imposibil"