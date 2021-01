Bulgaria deschide scolile si pentru elevii de gimnaziu. Gradinitele si clasele primare s-au redeschis deja la inceputul anului

Astfel, incepand cu data de 4 februarie, autoritatile din Bulgaria anunta ca vor fi redeschise scolile si pentru elevii din ciclul gimnazial . La inceputul lunii ianuarie, gradinitele si clasele primare au reinceput orele in formatul clasic, conform Reuters. Masurile restrictive au intrat in vigoare la sfarsitul lunii noiembrie si au impiedicat cresterea brusca a numarului de infectari, mai arata oficialii bulgari.Prim-ministrul bulgar Boiko Borisov a precizat ca elevii de gimnaziu vor putea merge la scoala in regim special de luna viitoare si vor putea, de asemenea, sa participe la activitati extracuriculare cum ar fi sport sau dans."Daca exista lucruri pe care le poti pune la egalitate cu sanatatea, acestea sunt educatia, cultura si activitatile fizice. Doar acestea merita riscul", a spus Borissov.