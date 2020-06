Bulgaria extinde starea de urgenta epidemica COVID -19 si emite noi reguli pentru perioada 15- 30 iunie

Ziare.

Unul dintre ordine scurteaza perioada de izolare obligatorie la domiciliu pentru persoanele diagnosticate cu COVID-19 dupa externarea lor din spital de la 28 de zile la 14 zile.Izolarea de 28 de zile recomandata inainte de intrarea in vigoare a acestui ordin va fi revocata prin ordinul directorului inspectoratului sanitar regional competent dupa efecuarea izolarii obligatorii de 14 zile si dupa un rezultat negativ al testului PCR al pacientului.Conform unui alt ordin emis de ministrul sanatatii, toate persoanele care sosesc in Bulgaria din Suedia Marea Britanie , Belgia, Portugalia si Olanda , precum si din toate tarile terte, cu exceptia Serbiei, Bosniei si Hertegovinei si Muntenegrului, vor fi plasate in carantina timp de 14 zile acasa sau in alt loc de cazare. Exceptiile de la conditia carantinei sunt detaliate in ordin. Prin acelasi ordin, directorii inspectoratelor regionale de sanatate sunt instruiti sa revoce carantina recomandata pentru cei sositi din Spania , Malta si Italia intre 2 si 14 iunie 2020.Toti pasagerii si personalul din transportul public, clientii si personalul din farmacii si vizitatorii si personalul de la unitatile de tratament medical vor avea obligatia de a purta o masca de protectie de unica folosinta sau reutilizabila sau sa-si acopere nasul si gura cu o batista sau esarfa. Se recomanda purtarea mastilor in toate celelalte locuri publice.In aceeasi perioada va fi interzisa vizitarea discotecilor, piano barurilor, cluburilor de noapte si a altor astfel de localuri. Organizarea de evenimente de grup in interior la care participa peste 10 persoane, inclusiv nunti, baluri, botezuri si alte astfel de manifestari, va fi interzisa in aceeasi perioada.In acelasi ordin al ministrului, evenimente sportive in aer liber si interior pot avea loc doar cu ocuparea in proportie de 50% a capacitatii tribunelor si scaunele sunt rearanjate pentru a lasa un loc gol pe fiecare parte a unui spectator sau pentru a mentine spectatorii la 1,5 m de unul de unul. Aceeasi cerinta de ocupare a locurilor de 50% este valabila pentru congrese, conferinte, seminarii si expozitii, spectacole teatrale, concerte si alte evenimente live, cursuri de dans, de creatie si muzica si sali de studiu gestionate de persoane juridice si fizice.