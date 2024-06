Bulgaria, in conflict cu Rusia: nu vrea sa plateasca pentru centrala de la Belene

Bulgaria refuza sa platesca un miliard de euro despagubiri companiei de stat rusesti Atomstroyexport, dupa ce a renuntat sa mai construiasca centrala atomo-electrica de la Dunare.

Compania ruseasca a dat in judecata guvernul bulgar, la Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris, solicitand un miliard de euro pentru lucrarile efectuate la doua reactoare ale centralei de la Belene.

"Am angajat cei mai buni avocati, care au castigat numeroase procese impotriva celor mai mari companii rusesti. Ei sunt convinsi ca vom castiga. Chiar si daca va trebui sa platim ceva, suma va fi mult mai mica. Dar, deocamdata, nu vom plati nimic", a declarat ministrul Energiei, Delyan Dobrev, citat de Novinite.

Ministrul a acuzat ca procedurile adoptate pentru constructia centralei de la Belene reprezinta o "tradare nationala", realizata in 2006 de "politicieni corupti".

Constructia centralei atomice de la Belene a inceput in anii '80, insa s-a blocat la inceputul anilor '90 din cauza lipsei de fonduri. In 2008, in urma unei vizite a presedintelui rus la Sofia, guvernul socialist de atunci a decis realuarea lucrarilor impreuna cu compania Atomstroyexport. Insa, in 2009, contructia a inghetat din nou, dupa ce investitorul ales, gigantul energetic german RWE, s-a retras.

Centrala de la Belene ar fi urmar sa fie a doua cetrala atomo-electrica a Bulgarie, dupa cea de la Kozlodui.

