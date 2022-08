Bulgaria: O scoala va fi redenumita din "Lenin" in "Steve Jobs"

O scoala din al doilea oras ca marime din Bulgaria, Plovdiv, ar putea capata numele fostului sef al companiei Apple, Steve Jobs.

Scoala, specializata in educatie tehnica in domeniul electronic, ia in considerare alegerea unui nou nume, avand in vedere ca se pregateste de cea de-a 50-a aniversare, informeaza Novinite.

Pana de curand, scoala se numea Vladimir Ilici Lenin.

Dascalii si elevii dezbat viitorul nume al scolii, si numele lui Steve Jobs este printre cele preferate - desi exista si voci care spun ca ar trebui ales un om de stiinta bulgar.

Odata cu aniversarea a 50 de ani, scoala va mai avea parte de un eveniment fericit: va avea acces la incalzire pentru prima data in istoria sa.

Ads