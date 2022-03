Bulgaria: Protestatarii ameninta cu o blocada la Parlament

Bulgarii nemultumiti de saracia, stagnarea si coruptia din tara lor pregatesc o blocada a Parlamentului, pana cand le vor fi indeplinite cererile legate de legea electorala.

Revendicarile manifestantilor se centreaza pe ne-dizolvarea Parlamentului pana cand se schimba Codul Electoral pentru a include: vot proportional; scaderea pragului de intrare in Parlament de la 4 la 35; scaderea numarului de semnaturi necesare pentru a candida la 500; scaderea sumei necesare inscrierii in alegeri la 500 de euro, de la 5.000 de euro; garantarea accesului liber si egal al presei publice in timpul campaniilor electorale; avertisment obligatoriu atunci cand o aparitie in presa este platita; interzicerea publicitatii politice in presa, fiind permise doar dezbaterile; o cota de participare a societatii civile in comitetele electorale, la nivel central si local, informeaza Novinite.

Printre celelalte cereri ale demonstrantilor bulgari se numara: revocarea licentelor concesionarilor care se ocupa cu extractia de metale ne-feroase, petrol si gaze naturale; revocarea deciziei Consiliului Suprem pentru Mediu de a permite extinderea instalatiilor de schi din muntele Pirin; un moratoriu privind vanzarea de teren si constructia in zonele de coasta ale Marii Negre; garantii prezidentiale pentru un proces electoral corect si controlul civil al celor de la putere; reforme in economie si sistemul politic; Avocatul Poporului sa reexamineze contractele monopolurilor din tara.

In caz ca aceste cereri nu sunt indeplinite, demonstrantii ameninta cu nesupunerea civila si blocada permanenta a Parlamentului.

Multe organizatii profesionale, precum personalul medical, soferii de taxi, minerii si altii, ameninta ca-si continua protestele ce au la baza cereri in legatutra cu domeniile lor de activitate.

Parlamentarii bulgari nu au dorit insa, miercuri, sa discute modificarea legislatiei electorale. Liderii protestatairlor au declarat imediat: "Nu ne vor pe noi, cetatenii! Vor doar sa se reproduca in continuare clasa lor politica. Vom permite asta? NU!".

Oamenii stransi in fata Parlamentului miercuri, in jur de 100, spuneau ca au fost convocati pe retelele sociale si au ajuns in fata legislativului la 06.00 dimineata, pentru a lupta pentru drepturile lor. Pana la pranz fusesera deja ridicate 7 corturi in fata Parlamentului.

